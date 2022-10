Αθλητικά

Ατρόμητος – Βόλος: Το τρένο… πέρασε κι από το Περιστέρι

Οι Θεσσαλοί συνεχίζουν με σπασμένα… φρένα πετυχαίνοντας την έκτη συνεχόμενη νίκη τους στις εγχώριες διοργανώσεις.

Το... θαύμα του Βόλου στην εφετινή Super League συνεχίζεται. Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου πέρασε και από το Περιστέρι, με 2-0 επί του Ατρόμητου στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, έφτασε τις 6 συνεχόμενες νίκες (με το ματς Κυπέλλου με τον Ιωνικό) και τα 7 παιχνίδια αήττητη (έξι στο πρωτάθλημα) και στο -4 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, που παίζει την Κυριακή (23/10, 19:30) με τον Άρη. Δεύτερη σερί ήττα για τον Ατρόμητο στη SL, μετά το 1-0 από την ΑΕΚ και πρώτη μετά τη νίκη-πρόκριση μεσοβδόμαδα επί του Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο του Κυπέλλου.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και στο 10΄ είχαν την πρώτη καλή ευκαιρία για να προηγηθούν. Από εκτέλεση φάουλ του Μουνίθ η μπάλα πήρε κατεύθυνση για το δεξί «παραθυράκι» του Κλέιμαν, ωστόσο, ο γκολκίπερ του Βόλου με εντυπωσιακή επέμβαση κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Δύο λεπτά μετά οι Περιστεριώτες απείλησαν και πάλι από «στημένη»« φάση (κόρνερ), με τον Κιάρτανσον να μην πιάνει σωστά την κεφαλιά και να στέλνει τη μπάλα άουτ.

Η πρώτη τελική προσπάθεια των παικτών του Βόλου προς την εστία των γηπεδούχων ήρθε στο 23΄, με τον Οτζέγκοβιτς να πιάνει το σουτ μέσα από την περιοχή και τον Γιαννιώτη σε σωστή θέση να μην αιφνιδιάζεται.

Οι φιλοξενούμενοι, που μετά το 20ό λεπτό άρχισαν να γίνονται πιο επιθετκοί, είχαν μία ακόμη καλή προσπάθεια στο 39΄ με το σουτ του Μπαριέντος να περνά λίγο άουτ και στο 40΄ άνοιξαν το σκορ.

Μετά από πίεση που άσκησαν οι παίκτες του Κώστα Μπράτσου έκλεψαν τη μπάλα με τον Κεσχρίντα, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε τον Γιαννιώτη. Ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου απέκρουσε προσωρινά, η μπάλα έφτασε στον Ντέλετιτς ο οποίος με σουτ «έγραψε» το 0-1. Ήταν το 5ο του γκολ σε 9 ματς με την φανέλα του Βόλου...

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Κόουλμαν μπήκε δυνατά στο γήπεδο με στόχο να ισοφαρίσει γρήγορα. Έχασε μεγάλη ευκαιρίοα στο 52΄ με τον Φριντζόνσον, ο οποίος στο τετ-α-τετ με τον Κλέιμαν πλάσαρε πάνω στον γκολκίπερ του Βόλου.

Κι ενώ οι γηπεδούχοι πίεζαν, στο 54΄ ο Βόλος στην πρώτη του επιθετική προσπάθεια στην επανάληψη πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων. Από το γύρισμα του Τσοκάνη στο 54΄ ο Φερνάντες δε δυσκολεύτηκε από το ύψος του πέναλτι να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

Τεράστια ευκαιρία για να μειώσει και να ξαναμπεί στο ματς έχασε ο Ατρόμητος στο 63΄ με τον Κλωναρίδη να σημαδεύει το δοκάρι του Κλέιμαν (η μπάλα βρήκε όσο χρειαζόταν στα χέρια του για να μην καταλήξει στα δίχτυα).

Από κει και πέρα ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, οι Βολιώτες δεν πιέστηκαν ιδιαίτερα κι έφτασαν εύκολα στο «διπλό», που τους έφερε ξανά, έστω και προσωρινά, στην 2η θέση της Super League.

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς

Κίτρινες: Μαυρομμάτης, Γκονζάλες - Σιέλης, Μπαριέντος

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρίντα, Ντε Μποκ, Μαυρομμάτης, Σουάρεθ, Γκονζάλες, Κουέν (69΄ Τζαβίδας), Μουνίθ (26΄λ.τρ. Φριντζόνσον), Κλωναρίδης, Ροτάριου (46΄ Ρομπάιγ), Κιάρτανσον

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Λούνα, Σιέλης, Εσκοβάλ, Τσοκάνης, Μπαριέντος, Μεθκίδα (62΄ Νόκερτ), Ντέλετιτς (73΄ Πίρινεν), Φερνάντες, Οζέγκοβιτς (87΄ Κούτσιας)\

