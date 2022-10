Life

“Ενώπιος Ενωπίω” - Αλέξης Κούγιας: Ο πρώτος γάμος, η Βατίδου και η νέα σύντροφος

Τι αποκάλυψε για τις γυναίκες της ζωής του, τον πρώτο γάμο και τα 10 χρόνια που έμεινε σε ξενοδοχείο. Ο γάμος με την Εύη Βατίδου, τα παιδιά τους και η νυν σύντροφος.

Ερωτευμένος ξανά είναι ο Αλέξης Κούγιας, όπως αποκάλυψε στο «Ενώπιος Ενωπίω», που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στον ΑΝΤ1. Μάλιστα, η σύντροφός του δεν έλειψε ούτε λεπτό από το πλευρό του στο νοσοκομείο, όταν έκανε την επέμβαση για τον καρκίνο.

Όσα είπε ο Αλέξης Κούγιας για την προσωπική ζωή του και τις σχέσεις του:

«Την είχε βαφτίσει χριστιανή (σ.σ: ήταν ισραηλίτης) η Μαρινέλλα, η οποία και μας πάντρεψε. Ήταν παρόντες και οι γονείς μου. Ήμασταν εγώ 32 κι εκείνη 26. Έπειτα από λίγο έγινε ένα ατύχημα κι έχασε τη ζωή της. Λίγους μήνες μετά τον γάμο.

Ύστερα από εκείνο το σκηνικό έμεινα 10 χρόνια σε ξενοδοχείο. Δεν πήγε ποτέ στο σπίτι μου στην Πολιτεία να πάρω τα πράγματά μου, τα οποία υπάρχουν ακόμη και σήμερα εκεί. Και μάλιστα αυτοί που αγόρασαν αργότερα το σπίτι, με είχαν ενημερώσει να πάω να πάρω τα κοστούμια μου και τις φωτογραφίες. Την επόμενη μέρα πήγα και πήρα ένα κοστούμι και εσώρουχα και κοιμόμουν σε ένα ντιβάνι στο ξενοδοχείο. Ήταν σοκ για μένα η απώλεια της συζύγου μου που κράτησε 20 χρόνια.

Ξαναπαντρεύτηκα 51 ετών. Είχα πει πως στην εκκλησία θα πάω μόνο ερωτευμένος. Πιστεύω στον έρωτα και γι’ αυτό τον λόγο ήθελα να πάω στην εκκλησία ερωτευμένος. Γι’ αυτό και είμαι ευγνώμων στην πρώην σύζυγό μου, που μου προκάλεσε αυτό το συναίσθημα και τα παιδιά μου, είναι παιδιά έρωτος, δεν είναι παιδιά μιας… απλής σχέσης.

Μείναμε επτά χρόνια μαζί, αλλά ποτέ δεν υπήρξαν θέματα ηθικής, ποτέ δεν υπήρξαν θέματα συμφερόντων. Τουλάχιστον μέσα στον γάμο. Αργότερα υπήρξαν κάποιες εξαιρέσεις που δεν θα έπρεπε να υπάρξουν. Μια αντιδικία 12 ετών πολύ έντονη με θέμα την μισή περιουσία μου και των παιδιών μας την περιουσία.

Ευτυχώς τα παιδιά ήταν μικρά. Ήταν 5 και 2 ετών και δεν επηρεάστηκαν, αλλά και αργότερα δεν άκουσαν για την μητέρα τους μια άσχημη κουβέντα από εμένα και σαν σύζυγο ήταν εξαιρετική. Αυτά που ακολούθησαν μετά ήταν κάτι που δεν θα έπρεπε να έχουν συμβεί. Στην ουσία ο γάμος αυτός δεν προχώρησε για κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ.

Τώρα έχω μια νέα σύντροφο, που είναι εξαιρετική και μακάρι να υπήρχε αυτή η σχέση αρκετά χρόνια πριν. Είχα την άποψη και την έχω ακόμα, ότι όταν έχεις παιδιά δεν χρειάζεται να ξαναπαντρευτείς και επειδή δεν είχα ποτέ την ανασφάλεια του να μείνω μόνος μου και μετά τον χωρισμό έμεινα πολλά χρόνια μόνος μου. Είναι πολύ άσχημο να μην ξυπνάς και να μην κοιμάσαι με τα παιδιά σου».

