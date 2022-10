Κοινωνία

Μετρό “Άγιος Ιωάννης”: επίθεση με σφυριά από ομάδα νεαρών

Οι ακόμη, άγνωστοι νεαροί, εισέβαλαν στον σταθμό του Μετρό και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Άγνωστα άτομα επιτέθηκαν, αργά χθες το βράδυ, στον σταθμό του Μετρό "Αγιος Ιωάννης" και προκάλεσαν ζημιές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου 15 άτομα, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισέβαλαν, λίγο πριν από τις 22:00, στον σταθμό.

Τα εν λόγω άτομα, έσπασαν με σφυριά πέντε ακυρωτικά μηχανήματα, έξι γυάλινες προθήκες και ένα μηχάνημα ΑΤΜ, όπως φαίνετια και σε φωτογραφίες που προβλήθηκαν από την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Αμέσως μετά οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Η Αστυνομία, που συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας, διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

