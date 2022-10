Κοινωνία

Ιωάννα Παλιοσπύρου - Επίθεση με καυστικό υγρό: πολύ γρήγορα βρέθηκαν μιμητές (βίντεο)

Τι λέει στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τον 36χρονο στην Κρήτη, την γυναίκα που καταδικάστηκε για την δική της υπόθεση και ποια συμβουλή δίνει σε όποιον, ο μη γένοιτο, βρεθεί αντιμέτωπος με παρόμοια κατάσταση.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, με αφορμή την επίθεση με καυστικό υγρό κατά 36χρονου από την 38χρονη πρώην σύζυγό του, η οποία λίγο νωρίτερα, με δήλωση της στην ίδια εκπομπή, είχε υποστηρίξει πως φοβόταν για την ζωή της και ότι είχε δεχθεί κακοποίηση και απειλές από το οικογενειακό περιβάλλον του πρώην συντρόφου της.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου επεσήμανε πως είναι απογοητευτικό, όπως είπε, 2,5 χρόνια μετά από την δική της υπόθεση, να γίνονται τέτοιες επιθέσεις, τονίζοντας πως «είτε άνδρας είτε γυναικά, η αξία της ζωής είναι ίδια».

«Δεν γίνεται να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας», είπε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, κάνοντας έκκληση «να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις, να σταματήσει ο μιμητισμός», λέγοντας πως «δεν χρειάζεται να ακολουθήσει κανένας το παράδειγμα» της δράστιδος στην δική της υπόθεση, καθώς «είναι λάθος, είναι ένας εγκληματίας και είναι στην φυλακή».

«Τρομοκράτης και εγκληματίας όποιος κουβαλάει τέτοιο υγρό πάνω του», ανέφερε, ενώ είπε ότι «το φοβόμουν και πολύ νωρίς φάνηκε ότι θα βρεθούν μιμητές».

Σε ότι αφορά την κατάσταση της υγείας της και την πορεία αποκατάστασης των βλαβών που υπέστη από την επίθεση, τον Μάιο του 2020, η Ιωάννα Παλιοσπύρου είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ότι είναι «σε περίοδο αναμονής που φτάνει στο τέλος της. Ξεκινάω υδροθεραπείες στην Γαλλία. Γυρίζοντας θα προγραμματίσω χειρουργείο και θα συνεχίσω τον αγώνα για αποκατάστασής της υγείας μου».

Μάλιστα, φοβούμενη πως θα υπάρξουν κι άλλοι μιμητές των επιθέσεων με καυστικό υγρό, έδωσε μια βασική συμβουλή προς όλους όσοι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα τέτοιο περιστατικό, ως θύματα ή αυτόπτες μάρτυρες, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως το κρίσιμο είναι «να πέσει άφθονο τρεχούμενο νερό, για 20 λεπτά με μισή ώρα, πάνω στο σημείο όπου έχει πέσει το υγρό. Αυτό έκανα εγώ και έτσι γλίτωσα το μάτι μου και άλλα ζωτικά όργανα».

Αναλυτικά όσα είπε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

«Είναι απογοητευτικό ακόμα, μετά από δυόμιση χρόνια από τη δίκη μου επίθεση, ακόμα να γίνονται τέτοιες επιθέσεις. Υπήρξαν παρά πολλά σχόλια, ότι το θύμα αυτή τη φορά ήταν άνδρας. Τι σημασία έχει το φύλο του ανθρώπου; Είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα, η αξία του ανθρώπου, η αξία της ζωής είναι η ίδια και επίσης δεν έχει καμία σημασία αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει καταδικαστεί για άλλα εγκλήματα. Δεν γίνεται να παίρνουμε εμείς το νόμο στα χέρια μας…

Θέλω να κάνω ξανά μια έκκληση, να σταματήσουν αυτά τα περιστατικά, αυτές οι επιθέσεις, να σταματήσει ο μιμητισμός. Δυστυχώς είναι η παρακαταθήκη που μας έχει αφήσει η κ. Κακαράντζουλα, δεν χρειάζεται όμως πραγματικά να ακολουθεί κανένας το παράδειγμα της. Είναι ένα λάθος, είναι εγκληματίας και αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στη φυλακή.

Το φοβόμουν και πολύ νωρίς φάνηκε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα μιμηθούν…. Όποιος κουβαλάει ένα τέτοιο καυστικό υγρό και το έχει πάνω του θεωρείται τρομοκράτης και εγκληματίας.

Πώς είναι ο δικός σου αγώνας, πως είσαι; Πως πάνε οι θεραπείες αυτές;

Είμαι σε μια περίοδο αναμονής που φτάνει στο τέλος της. Ξεκινάω εντατικά πάλι θεραπείες, τώρα αυτή τη στιγμή είμαι στο αεροδρόμιο και ταξιδεύω προς Γαλλία να πάω να κάνω υδροθεραπείες. Γυρίζοντας από εκεί σε λίγο καιρό πάλι θα προγραμματίσω χειρουργείο και συνεχίζω τον αγώνα μου για την αποκατάσταση της υγείας μου.

Δυστυχώς, αυτός είναι ο δρόμος για εμάς τους εγκαυματίες και είναι και πολύ λυπηρό που μερικές μέρες μόλις μετά την ανακοίνωση που κάναμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη και την κυρία Καλοφώνου, τη γιατρό μου για το μητρώο εγκαυματιών, που επιβεβαιωνόμαστε πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για την κάλυψη μας ως εγκαυματίες από τον ΕΟΠΥΥ

Να πούμε ότι επειδή καταλαβαίνουμε μετά από όλα αυτά τα περιστατικά που έχουν γίνει, με επιθέσεις καυστικό υγρού, ότι οι πρώτες βοήθειες, αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος άμεσα, είναι να ρίξει νερό τρεχούμενο να πέφτει και να φεύγει δηλαδή, για 20’ με μισή ώρα. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, είναι αυτό που έκανα κι εγώ και πιστεύω είναι αυτό που βοήθησε να σωθεί το μάτι μου και άλλα ζωτικά όργανα μου. Αν τύχει αυτό σε κάποιον θέλει τρεχούμενο άφθονο νερό για 20’ με μισή ώρα».

