Φονικό τροχαίο στα Μέγαρα: Οδηγός μπήκε ανάποδα στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Τραγωδία στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, με δύο νεκρούς. Θρήνος και για οδηγό μηχανής, μετά από το λάθος ηλικιωμένης οδηγού αυτοκινήτου.



Τραγωδία με δύο νεκρούς σε τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, μετά από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το δυστύχημα έγινε στο 370 χιλιόμετρο της νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου. Ηλικιωμένη οδηγός φέρεται ότι οδηγούσε ΙΧ και μπήκε ανάποδα στην Εθνική οδό στο ρεύμα προς Κόρινθο, όπου συγκρούστηκε με οδηγό μοτοσικλέτας.

Και ο οδηγός της μηχανής και η οδηγός του αυτοκινήτου σκοτώθηκαν, ενώ τραυματίας είναι ο συνοδηγός του ΙΧ.

Η εθνική οδός στο ρεύμα προς Κόρινθο έχει κλείσει.

Πηγή: korinthostv.gr

