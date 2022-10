Αθλητικά

Άρης - Ολυμπιακός: Περίπατος για τους “ερυθρόλευκους”

Ο Ολυμπιακός έδωσε ρεσιτάλ άμυνας στο Nick Galis Hall και επικράτησε με άνεση του Άρη.

Εύκολο απόγευμα είχε στο Αλεξάνδρειο, απέναντι στον Αρη, ο Ολυμπιακός. Επικράτησε, για την 3η αγωνιστική της Basket League, με 83-66, αποτέλεσμα με το οποίο διατήρησε το αήττητο που μετρά από την αρχή της φετινής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κορυφαίος για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι δεν είχαν στην αποστολή τον Μουσταφά Φαλ, ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ (15 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο). Στο πλευρό του Βούλγαρου φόργουορντ στάθηκαν οι Αϊζάια Κάνααν (14 πόντοι, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), Τζόελ Μπολομπόι (12 πόντοι, 5 ριμπάουντ).

Ξεχώρισε περισσότερο για τον Αρη, για τον οποίο απόντες ήταν οι τραυματίες Βασίλης Τολιόπουλος και Βασίλης Καββαδάς, ο Σεβέζ Γκούντγουϊν (16 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο).

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ στη μνήμη του Ανατόλι Ζουρπένκο, για την απώλεια του οποίου οι παίκτες του Ολυμπιακού αγωνίστηκαν με πένθος στις φανέλες τους.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 25-41, 46-68, 66-83

Ένα επιθετικό ξέσπασμα του Ολυμπιακού, μετά τα μισά της πρώτης περιόδου, καθόρισε, ουσιαστικά, το ματς. Ο Αρης προηγήθηκε στο 2’ με 6-1, με τους Νότε, Χόρκλερ να εκτελούν από τα 6.75 και στο 5’ με 9-6.

Με κινητήριους μοχλούς επιθετικά, σε εκείνο το σημείο, τους Βεζένκοφ, Γουόκαπ, οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν σερί 16-4, πήραν τα ηνία στο σκορ με +9 στο 11’ (13-22) και άρχισαν να επιβάλλουν πλήρως τον ρυθμό τους στον αγώνα.

Στο 16’ ο Ολυμπιακός απέκτησε «αέρα» 18 πόντων (16-34), διαφορά που στο 25’ «ανέβηκε» στο +24 (31-55) και στο 31’ «έπιασε» τη μέγιστη τιμή, το +25 (46-71).

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Χόρκλερ 9 (2), Γκουντγουϊν 16, Νότε 14 (2), Νετζήπογλου 2, Χέιγκινς 14 (2), Σανόγκο 2, Σχίζας 5 (1), Φίλλιος, Σιδηροηλίας 4, Σιδέρης, Χαβαλές

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5 (1), Κάνααν 14 (4), Βεζένκοφ 15 (2), Παπανικολάου 5 (1), Μπολομπόι 12, Λούντζης, Λαρεντζάκης 6 (1), Παππάς, Σλούκας 4, Πίτερς 7, Μπλακ 7, ΜακΚίσικ 5 (1)

