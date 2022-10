Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Καντίροφ ζητά να... αφανιστούν πόλεις

Ο πρόεδρος της Τσετσενίας εξέφρασε την... δυσαρέσκειά του για τις «ασθενείς απαντήσεις» του ρωσικού στρατού στους βομβαρδισμούς.



Ο πρόεδρος της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ με ανάρτησή του στο κανάλι του στο Telegram, εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για τις «ασθενείς απαντήσεις» του ρωσικού στρατού στους βομβαρδισμούς και απηύθυνε έκκληση να αφανισθούν από προσώπου γης οι ουκρανικές πόλεις.

«Εμείς απαντούμε... αλλά έτσι αδύναμα απαντούμε κατά την άποψή μου. Εάν πέσει κάποιο βλήμα στην πλευρά μας, στην περιοχή μας, πρέπει να αφανισθούν από προσώπου γης οι πόλεις, για να φαίνεται ο μακρινός ορίζοντας, για να καταλάβουν ότι δεν πρέπει ούτε καν να σκέφτονται να πυροβολούν εναντίον μας. Δεν χρειάζεται να κοιτάζουμε τι θα γίνει αύριο, εάν πάρουμε κάποιες αποφάσεις», δήλωσε ο Καντίροφ.

Ο Καντίροφ επίσης έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να λέγεται πόλεμος και όχι ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως απαιτεί η ρωσική ρυθμιστική εποπτική αρχή των μέσων ενημέρωσης, καθώς οι εχθροπραξίες διεξάγονται ήδη στο «δικό μας έδαφος». Ωστόσο ο ίδιος δεν διευκρινίζει ποια εδάφη έχει υπ’ όψιν του.

Ο Καντίροφ, θεωρεί επίσης ότι οι κάτοικοι του Καυκάσου πρέπει να σχηματίζουν ουρές στα στρατολογικά γραφεία επειδή όπως λέει «αυτό μας αφορά περισσότερο απ΄ όλους». Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «πόλεμος κατά του σατανισμού», και οι μουσουλμάνοι πρέπει να ενωθούν με τους χριστιανούς για να αντισταθούν στους γάμους του ιδίου φύλου και στην εξαφάνιση των λέξεων « μητέρα» και «πατέρας», δήλωσε ο πρόεδρος της Τσετσενίας.

Κατά την άποψή του η Δύση έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες να δώσει απαντήσεις, γι 'αυτό δεν θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα, πρόσθεσε οπ ίδιος.

Πρόσφατα ο Ραμζάν Καντίροφ είχε ανακοινώσει ότι οι ανήλικοι γιοι του πολεμούν στην Ουκρανία.

