ΟΦΗ: Ποιος είναι ο Νταμπράουσκας, ο νέος προπονητής των Κρητικών

Προπονητής του ΟΦΗ ο Βάλντας Νταμπράουσκας. Οι πρώτες δηλώσεις του Λιθουανού τεχνικού και η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ.

Ο Βάλντας Νταμπράουσκας παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους του Τύπου στο Ηράκλειο της Κρήτης σήμερα (25/10), με τον Λιθουανό τεχνικό να δηλώνει αισιόδοξος πως θα αλλάξει την αγωνιστική εικόνα του ΟΦΗ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και σας βλέπω όλους. Είναι μια ωραία ημέρα για να γίνω μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ. Είναι η πρώτη φορά που εργάζομαι σε μια πολύ όμορφη χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι ο ΟΦΗ αντιπροσωπεύει την Κρήτη και είναι πολύ σημαντικό για τον σύλλογο. Πιστεύω σε αυτό το πρότζεκτ που θα είναι πολύ καλό και θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο,» τόνισε στις πρώτες δηλώσεις του ο διάδοχος του Νίκου Νιόπλια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας της Κρήτης. Αν και ο 45χρονος προπονητής αφίχθη χθες, Δευτέρα (24/10) στην Κρήτη, η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασίας μαζί του σήμερα, την ίδια ημέρα δηλαδή της προγραμματισμένης παρουσίασής του. Ο Νταμπράουσκας υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2024 με τον ΟΦΗ.

Ο CEO του ΟΦΗ, Μηνάς Λυσάνδρου τόνισε για τον Βάλντας Νταμπράουσκας: «Είναι ένας έμπειρος και καταξιωμένος προπονητής που συνδυάζει τη γνώση, την εμπειρία και τη φιλοδοξία και είναι τρία στοιχεία που μας κάνουν να νιώθουμε χαρούμενοι και αισιόδοξοι για την επόμενη ημέρα του ΟΦΗ». Ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας της Κρήτης εξήγησε για την επιλογή ενός ξένου προπονητή: «Στην εισαγωγή μου μίλησα για τα χαρακτηριστικά που θεωρούμε ότι πρέπει να συγκεντρώνει ο προπονητής του ΟΦΗ. Στις επιλογές μου δεν υπάρχει κάποια αφοριστική μέθοδος ή κάποια διάκριση. Η καλύτερη επιλογή ήταν ο κύριος Νταμπράουσκας. Δεν υπήρχε απόφαση αλλαγής προπονητή πριν από έναν μήνα».

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο νέος προπονητής του ΟΦΗ, Βάλντας Νταμπράουσκας, απάντησε τα εξής:

Ως προς το πως αποφάσισε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ, αλλά και τις πρώτες εντυπώσεις του από τον σύλλογο, είπε: «Στο ποδόσφαιρο όλα πηγαίνουν πολύ γρήγορα και φυσικά δεν υπάρχουν ιδιοκτήτης ή στέλεχος που να μην αναπληρωθεί. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, όπως ξέρουμε στο ποδόσφαιρο έτσι είναι και όλα έγιναν μέσα σε λίγες ώρες. Ο ΟΦΗ είναι μια πολύ ιστορική ομάδα. Γνωρίζω το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο ΟΦΗ είναι μια πολύ γνωστή ομάδα. Είναι ένα κλαμπ που έχει μεγάλη Ιστορία και είμαι πολύ υπερήφανος που εκπροσωπώ αυτήν την ομάδα».

Ως προς το τι πιστεύει πως πρέπει να αλλάξει στον ΟΦΗ, εξήγησε: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την θέση του ΟΦΗ. Πρέπει να γίνει δουλειά και γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα πηγαίνουμε βήμα βήμα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να "χτίσουμε" εμπιστοσύνη και επικοινωνία με τους παίκτες και μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά».

Για την απόφασή του να δουλέψει στον ΟΦΗ επισήμανε: «Είμαι ένας ανοικτός άνθρωπος. Η ιδέα να δουλέψω στην Ελλάδα και την Κρήτη ήταν ιδιαίτερα ελκυστική. Σε ένα παραδοσιακό και ιστορικό σύλλογο, ήταν κάτι διαφορετικό για εμένα. Ήταν κάτι που ήθελα να επιχειρήσω. Για εμένα είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που δουλεύω μαζί τους, ποια είναι η κατεύθυνση που θέλουν να μπει στην ομάδα. Σε όλη την καριέρα μου επιλέγω τους ανθρώπους που συνεργάζομαι. Όλοι μαζί μπορούμε να οδηγήσουμε σε πρόοδο την ομάδα και να τη βοηθήσουμε να εξελιχθεί. Στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται να κάνεις πράγματα μόνος σου. Πιστεύω στα στελέχη του οργανισμού της ομάδας, πιστεύω στον πρόεδρο, στις αξίες που έχει αυτή η ομάδα».

Εν συνεχεία τόνισε σχετικά με τη φιλοσοφία του ως προπονητής: »Πάντα ήθελα οι ομάδες μου να παίζουν κυριαρχικό και επιθετικό ποδόσφαιρο. Να είναι μοντέρνο, δυναμικό και κυριαρχικό το ποδόσφαιρο που θα παίζουμε, αλλάζοντας σχηματισμούς. Όταν παίζεις με πάθος, οι φίλαθλοι μπορούν να το αναγνωρίσουν. Οι αρχές που έχει η ομάδα είναι ίδιες με τις δικές μου».

Όταν ρωτήθηκε για τις σκέψεις του ως προς τη μεταγραφική ενίσχυση τον Ιανουάριου υπογράμμισε: «Σε μια νέα ομάδα η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Πρέπει να δείξουμε στους παίκτες την κατεύθυνση. Να τους δείξουμε ότι το μέλλον μπορεί να είναι καλύτερο μέσα από την κοινή δουλειά. Πρέπει να βάλουμε ενέργεια, θετικότητα και να δουλέψουμε μαζί τους. Επίσης η ψυχολογική ενθάρρυνση των παικτών είναι πολύ σημαντική. Για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε. Είναι μια διαδικασία που δεν αφορά μόνο στη μεταγραφική περίοδο και πιστεύω πως δεν είναι τώρα η ώρα για να μιλήσουμε γι' αυτό το θέμα».

Για το κλίμα στην ομάδα μετά τις αποδοκιμασίες του κόσμου στο ματς με τη Λαμία, ο νέος προπονητής του ΟΦΗ εξήγησε: «Οι οπαδοί είναι η καρδιά και η ψυχή του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό και βέβαια είχαν δίκιο να εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους. Όταν είναι δυσαρεστημένοι μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τα συναισθήματα τους. Πιστεύω πως δεν υπήρχε ούτε ένας φίλαθλος στο γήπεδο που να έβγαλε αρνητική ενέργεια και αρνητικά συναισθήματα. Και δεν ήθελε να αντιδράσει εσκεμμένα, όμως πιστεύω ότι οι ίδιοι οπαδοί θα είναι στο γήπεδο στο επόμενο παιχνίδι και θα δώσουν τα πάντα για την ομάδα, για να την υποστηρίξουν. Πρέπει να αξίζουμε ως ομάδα και σαν οργανισμός τους οπαδούς που έχουμε. Σε κάθε παιχνίδι πρέπει να δείχνουμε στον κόσμο το τι κάνουμε μέσα στην εβδομάδα. Αν σε ένα παιχνίδι δώσεις τα πάντα, ξέρετε το ποδόσφαιρο είναι ένα περίεργο άθλημα, μπορεί να μην παίζεις καλά και να νικήσεις ή και το αντίθετο. Όμως, όταν παίξεις ελκυστικά μέσα στο γήπεδο, τότε ο κόσμος θα σε ανταμείψει ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Θα είναι πάλι εκεί για να σε υποστηρίξουν. Είναι πολύ απλό: Ο ΟΦΗ είναι μια ιστορική ομάδα και θέλει να δημιουργήσει κληρονομιά. Προσπαθεί να προχωρήσει και να "χτίσει" πράγματα. Από ό,τι βλέπω, υπάρχει ενθουσιασμός από τον ιδιοκτήτη, τη διοίκηση, ώστε να τεθούν οι στόχοι και το κίνητρο για να πάει η ομάδα μπροστά. Η επένδυση στις υποδομές του ΟΦΗ μας δείχνει πως αυτή η ομάδα θέλει να χτίσει».

Για τις σκέψεις του ως προς τη χρησιμοποίηση νέων παικτών, απάντησε: «Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Το έχω κάνει και στις προηγούμενες ομάδες θα το κάνω και εδώ ώστε να ενισχυθεί το τοπικό στοιχείο».

Για την προσαρμογή του στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Είμαι ένας προπονητής που νομίζω ότι μπορεί να προσαρμοστεί. Οι χαρακτήρες και οι προσωπικότητες είναι το πιο σημαντικό. Για εμένα το πιο σημαντικό είναι ποιος είναι πίσω από τον παίκτη και εννοώ τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα. Στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό είναι ο σεβασμός».

Για το αν μίλησε με τον Μιχάλη Μπούση, είπε: «Αν δεν είχα μίλησει με τον πρόεδρο, δεν θα ήμουν εδώ. Δίνω πολύ μεγάλη σημασία στις ανθρώπινες σχέσεις. Πραγματικά πιστεύω πως οι συζητήσεις που είχα μαζί του ήταν πολύ καλές και πιστεύω πραγματικά πως βρισκόμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Οι νοοτροπίες μας, οι ιδεολογίες μας είναι κοινές και για εμένα είναι πολύ σημαντικές και θεωρώ πως βρισκόμαστε στην ίδια κατεύθυνση».

Για το παιχνίδι με τον Άρη τόνισε: «Δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος αντίπαλος, σεβόμαστε κάθε έναν το ίδιο και σε κάθε παιχνίδι το κοιτάζουμε ξεχωριστά. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές με βάση τις προπονήσεις που έχουμε μπροστά μας. Ως νέος προπονητής του ΟΦΗ, δεν έχω άλλες προηγούμενες ιδέες, αλλά πιστεύω πως έχουμε τους καλύτερους παίκτες του κόσμου. Μπορούμε να αναλύσουμε στη συνέχεια τα προηγούμενα παιχνίδια αλλά και τους παίκτες, όμως το σημαντικότερο είναι να έχουμε τις σχέσεις με εκείνους και πως θα βελτιωθούν. Αυτή τη στιγμή έχει σημασία να "χτίσουμε" τις σχέσεις μεταξύ μας, ώστε ο καθένας να μπορεί να δώσει περισσότερα».

Στη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Λιθουανό προπονητή Valdas Dambrauskas ως το καλοκαίρι του 2024. O 45χρονος τεχνικός (γεννημένος στις 7/1/77) μετράει ήδη 11 τίτλους στην καριέρα του, με τελευταίο χρονικά το κύπελλο Κροατίας με την Hajduk Split τον προηγούμενο Μάιο.

Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα (2020-21) και το Super Cup Βουλγαρίας με τη Ludogorets τον Ιούλιο του 2021, δύο πρωταθλήματα (2014-15, 2015-16), τρία κύπελλα (2014-15, 2015-16, 2016-17) και δύο Super Cup (2015-16, 2016-17) Λιθουανίας με τη Zalgiris Vilnius κι ένα κύπελλο Λετονίας με την Rigas FS τη σεζόν 2018-19.

Ο Valdas Dambrauskas έχει σημαντική εμπειρία και από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συμμετείχε στους προκριματικούς γύρους του Champions League με τη Ludogorets και τη Zalgiris Vilnius, στη φάση των ομίλων του Europa League με τη Ludogorets και στα προκριματικά με τις Rigas FC και FKEkranas, αλλά και τη φετινή σεζόν στο Conference League με τη Hjduk Split.

Επίσης έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της κροάτικης Gorica. Έχει διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής στην Κ19 και την Κ17 της Εθνικής Λιθουανίας, ενώ στην αρχή της καριέρας του ήταν προπονητής στα τμήματα υποδομής της Manchester United, της Fulham και της Brentford.

Coach, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!».

