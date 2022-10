Κόσμος

Μεταναστευτικό - Μελόνι: “τέλος” οι αφίξεις από την Αφρική

Η νέα Πρωθυπουργός της Ιταλίας δηλώνει αποφασισμένη να σταματήσει τις αφίξεις στην χώρα, παράτυπων μεταναστών από την Αφρική.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι δεσμεύτηκε χθες Τρίτη ότι θα εμποδίσει τις αφίξεις μεταναστών από την Αφρική, την ώρα που μη κυβερνητική οργάνωση προειδοποιούσε πως πάνω από 1.300 άνθρωποι κινδυνεύουν στη Μεσόγειο.

Η αρχηγός του μεταφασιστικού κόμματος Fratelli d’Italia (FdI, «Αδέλφια της Ιταλίας»), δήλωσε πως η κυβέρνησή της, η πιο δεξιά στη χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σκοπεύει να «σταματήσει τις παράνομες αναχωρήσεις» από την Αφρική, να «τερματίσει την εμπορία ανθρώπων».

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της κυβέρνησής της στο ιταλικό κοινοβούλιο, επέμεινε στο ότι είναι καιρός η Ρώμη να σταματήσει τους διακινητές «που αποφασίζουν ποιος μπορεί να μπει» στην Ιταλία.

Ο νέος υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησής της, ο Ματέο Πιαντεντόζι, έχει διαμηνύσει πως σκοπεύει να εμποδίσει τα πλοία των ΜΚΟ οι οποίες διασώζουν μετανάστες στη θάλασσα να ελλιμενίζονται στην Ιταλία, θέτοντας εκ νέου σε εφαρμογή την πολύ αμφιλεγόμενη πολιτική του Ματέο Σαλβίνι, αρχηγού του αντιμεταναστευτικού κόμματος Λέγκα και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μελόνι.

Η Alarm Phone, μη κυβερνητική οργάνωση η οποία διαχειρίζεται τηλεφωνική γραμμή βοήθειας στους μετανάστες που αντιμετωπίζουν δυσκολία στη θάλασσα και χρειάζονται διάσωση, ανέφερε χθες πως δύο πλοία με πάνω από 1.300 ανθρώπους αντιμετώπισαν προβλήματα προσπαθώντας να περάσουν τη Μεσόγειο. Η ΜΚΟ διευκρίνισε πως τα δύο πλοία απέπλευσαν μαζί από τις ακτές της Λιβύης.

«Μας είπαν πως το ένα μεταφέρει περίπου 700 ανθρώπους, το δεύτερο περίπου 650. Φαίνεται πως ένας άνθρωπος είναι νεκρός και ότι οι κινητήρες δεν λειτουργούν πλέον», τόνισε η Alarm Phone, κρίνοντας πως είναι απαραίτητη «τεράστια επιχείρησης διάσωσης».

Η ιταλική ακτοφυλακή ανέσυρε τα πτώματα διδύμων ηλικίας περίπου ενός μήνα, που πέθαναν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια διάπλου σκάφους που αναχώρησε από την Τυνησία, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Δικαιώματα σε κίνδυνο

Η Ιταλία, για χρόνια στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, υποδέχεται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που αποπειρώνται τον διάπλου της πιο φονικής θαλάσσιας μεταναστευτικής οδού στον πλανήτη.

Δύο πλοία μη κυβερνητικών οργανώσεων που εκτελούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται το τρέχον διάστημα στη Μεσόγειο: το Humanity 1 της SOS Humanite και το Ocean Viking της SOS Mediterranee, στα οποία επέβαιναν αθροιστικά χθες Τρίτη κάπου 300 μετανάστες έπειτα από τη διάσωσή τους στη θάλασσα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, ο πρώην διευθυντής του γραφείου του Ματέο Σαλβίνι όταν ήταν εκείνος υπουργός Εσωτερικών, δήλωσε χθες πως τα πλοία των ΜΚΟ δεν «συμμορφώνονται προς το πνεύμα των ευρωπαϊκών και ιταλικών κανόνων» ως προς την προστασία των συνόρων και ότι έχει σκοπό να απαγορεύσει την είσοδό τους στα ιταλικά χωρικά ύδατα.

Ο κ. Σαλβίνι, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο των Μεταφορών και άρα είναι καθ’ ύλην αρμόδιος για την ακτοφυλακή, αναμένεται να ενώσει τις δυνάμεις του με αυτές του κ. Πιαντεντόζι για να τερματιστούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, που η ιταλική άκρα δεξιά ερίζει πως «προσελκύουν» πρόσφυγες και μετανάστες.

Ο κ. Σαλβίνι αντιμετωπίζει το τρέχον διάστημα ποινική δίωξη διότι είχε αποκλείσει μετανάστες στη θάλασσα το 2019, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών.

Η κυρία Μελόνι διαβεβαίωσε ότι το δικαίωμα στο άσυλο όσων φεύγουν για να σωθούν από πολέμους η διωγμούς θα συνεχίσει να γίνεται σεβαστό.

Όμως οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζουν πως το δικαίωμα αυτό καταπατά συμφωνία που συνήφθη ανάμεσα στην Ιταλία και τη Λιβύη υπό την αιγίδα της ΕΕ, δυνάμει της οποίας η λιβυκή ακτοφυλακή αναχαιτίζει τους μετανάστες στη θάλασσα και τους μεταφέρει παρά τη θέλησή τους πίσω στη χώρα όπου συνεχίζεται η εμφύλια σύρραξη.

«Πρόκειται για συμφωνία που εδώ και πέντε χρόνια είχε δραματικές συνέπειες για τη ζωή χιλιάδων γυναικών, ανδρών και παιδιών, μεταναστών και προσφύγων. Από το 2017 ως τον Οκτώβριο του 2022, σχεδόν 100.000 άνθρωποι αναχαιτίστηκαν από τη λιβυκή ακτοφυλακή», ανέφεραν χθες 40 ΜΚΟ, οι οποίες οργανώνουν σήμερα κινητοποίηση για την καταγγελία της συμφωνίας αυτής.

Στην πλειονότητά τους, οι άνθρωποι αυτοί κατέληξαν σε λιβυκά κέντρα κράτησης, τα οποία ο πάπας Φραγκίσκος έχει παρομοιάσει με τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Η νέα ιταλική κυβέρνηση έχει περιθώριο ως την επόμενη εβδομάδα για να αποφασίσει εάν θα τερματίσει την ισχύ αυτής της συμφωνίας ή θα την αφήσει να ανανεωθεί αυτόματα για επιπλέον τρία χρόνια.

