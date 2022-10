Κοινωνία

Μελίσσια: Μαθητές βανδάλισαν σχολείο - Τρεις συλλήψεις

Δύο 14χρονοι και ένας 13χρονος κατηγορούνται ότι έσπασαν πόρτες, παράθυρα, θρανία και καρέκλες σε αίθουσες, ενώ παράλληλα άναψαν και καπνογόνα.

Τρεις μαθητές, ένας 13χρονος και δύο 14χρονοι, συνελήφθησαν κατηγορούμενοι ότι βανδάλισαν σχολείο στην περιοχή των Μελισσίων, το πρωί της περασμένης Δευτέρας, 24 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, οι τρεις κατηγορούμενοι μαθητές έσπασαν πόρτες, παράθυρα, θρανία και καρέκλες σε αίθουσες, ενώ παράλληλα άναψαν και καπνογόνα.

Οι καθηγητές ειδοποίησαν την αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο και συνέλαβε τους τρεις ανήλικους, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 24-10-2022 από αστυνομικούς του Άμεσης Δράσης, τρεις (3) ανήλικοι (13χρονος και δύο 14χρονοι) κατηγορούμενοι για φθορές, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της 24-10-2022 σε σχολική μονάδα στα Μελίσσια και ενώ οι μαθητές κατευθύνονταν προς τις σχολικές αίθουσες για την έναρξη των μαθημάτων, ένας εκ των δύο 14χρονων άναψε καπνογόνο και το εκτόξευσε σε διάδρομο του σχολείου, προκαλώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα στο σχολικό περιβάλλον.

Έπειτα, κατά τη συγκέντρωση των μαθητών από το εκπαιδευτικό προσωπικό, ο ανωτέρω 14χρονος από κοινού με τον 13χρονο, απηύθυναν υβριστικές εκφράσεις σε βάρος τους, με τον έτερο 14χρονο να ρίπτει κομμάτι γυαλιού προς το μέρος τους.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων".

