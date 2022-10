Παράξενα

Ινδονησία: Πύθωνας καταβρόχθισε γυναίκα - Εικόνες που προκαλούν σοκ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 54χρονη πέθανε με φρικτό τρόπο. Βρέθηκε μέσα στο στομάχι του πύθωνα.

Σοκάρουν οι εικόνες σε δάσος της Ινδονησίας, όπου μια γυναίκα που είχε εξαφανιστεί και εντοπίστηκε μέσα στο σώμα πύθωνα.



Η 54χρονη είχε εξαφανιστεί από το απόγευμα της Παρασκευής σε δασική περιοχή κοντά στο σπίτι της οικογένειάς της στην επαρχία Jambi και τελικά εντοπίστηκε δύο μέρες μετά στην κοιλιά ενός πύθωνα.



Οι ντόπιοι έστειλαν ομάδες αναζήτησης και δύο ημέρες αργότερα βρήκαν ένα τεράστιο φίδι σε ένα ξέφωτο του δάσους με πρησμένο στομάχι. Όταν το άνοιξαν βρήκαν το κατακρεουργημένο σώμα της γυναίκας μέσα σε αυτό.



Ο Άντο, ο επικεφαλής του χωριού, είπε ότι ο πύθωνας πιθανότατα σκότωσε την γυναίκα χρησιμοποιώντας το σώμα του για να την πνίξει.

Η 54χρονη πέθανε με φρικτό τρόπο και μετά από μια επώδυνη διαδικασία που μπορεί να χρειάστηκε και δύο ώρες για να ολοκληρωθεί, πρόσθεσε ο Άντο.





Σύμφωνα με τους ειδικούς, το φίδι πιθανότατα είχε τυλιχθεί γύρω της χρησιμοποιώντας το ισχυρό του σώμα και την έσφιγγε αργά μέχρι που εκείνη να μην μπορούσε να αναπνεύσει. Κατόπιν ο πύθωνας εξάρθρωσε το σαγόνι του και την κατάπιε ολόκληρη.



Η πλήρης πέψη ενός γεύματος αυτού του μεγέθους μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες για το φίδι και το σώμα της Τζάρα φάνηκε σε μεγάλο βαθμό άθικτο, συμπεριλαμβανομένων των ρούχων της, μετά το άνοιγμα του φιδιού.



«Οι κάτοικοι σκότωσαν το φίδι και έκοψαν το στομάχι του. Όλοι έμειναν έκπληκτοι. Αποδείχθηκε ότι η γυναίκα που ψάχναμε ήταν στο στομάχι του φιδιού», είπε ο Άντο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράν: Πέθανε “ο πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο” (εικόνες)

Ρόδος - Αυτοκτονία: γυναίκα έκοψε τον λαιμό της με αλυσοπρίνο!

Παλαιό Φάληρο: Βιασμός 34χρονης που περίμενε σε στάση λεωφορείου