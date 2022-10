Παράξενα

Ινδονησία: Πύθωνας κατάπιε γυναίκα - Τον άνοιξαν και την βρήκαν μέσα (βίντεο)

Η γυναίκα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς και άρχισαν να την αναζητούν. Μετά απο ημέρες, εντοπίστηκε ο πύθωνας με πρησμένο στομάχι και η συνέχεια τους άφησε όλους άφωνους...



Τρόμο έχει προκαλέσει στην Ινδονησία η ιστορία της 54χρονης Τζάρα.

Η άτυχη γυναίκα εξαφανίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής (21/10) σε δασική περιοχή κοντά στο σπίτι της οικογένειάς της στην επαρχία Jambi.

Οι ντόπιοι έστειλαν ομάδες αναζήτησης και δύο ημέρες αργότερα βρήκαν ένα τεράστιο φίδι σε ένα ξέφωτο του δάσους με πρησμένο στομάχι.

Όταν το άνοιξαν βρήκαν το κατακρεουργημένο σώμα της γυναίκας μέσα σε αυτό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το φίδι θα χρησιμοποίησε πρώτα τους κυνόδοντές του, οι οποίοι έχουν γωνία προς τα πίσω για να παρέχουν μεγαλύτερη πρόσφυση και έτσι κατάφερε να καθηλώσει την Τζάρα στη θέση της.

Στην συνέχεια θα τυλίχτηκε γύρω της όσο το δυνατόν γρηγορότερα χρησιμοποιώντας το ισχυρό του σώμα και θα την έσφιγγε αργά μέχρι να μην μπορεί να αναπνεύσει. Πιθανότατα, αφού κατάλαβε ότι η γυναίκα έπαθε ασφυξία, εξάρθρωσε το σαγόνι του και θα την κατάπινε ολόκληρη.

Η πλήρης πέψη ενός γεύματος αυτού του μεγέθους μπορεί να πάρει εβδομάδες για ένα φίδι. Έτσι όταν οι ντόπιο άνοιξαν τη κοιλιά του φιδιού παρατήρησαν ότι το σώμα της Τζάρα φαινόταν σε μεγάλο βαθμό άθικτο, συμπεριλαμβανομένων των ρούχων της.

Ο αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε συγκλονισμένος: «Το θύμα δεν επέστρεψε στο σπίτι αφού αποχαιρέτησε την οικογένειά της για να πάει στον κήπο να μαζέψει καουτσούκ από τα δέντρα την Παρασκευή. Η οικογένειά της ανέφερε τότε την εξαφάνισή της στις τοπικές αρχές και έκτοτε διεξάγεται έρευνα.Οι κάτοικοι σκότωσαν το φίδι και τεμάχισαν το στομάχι του. Όλοι έμειναν έκπληκτοι. Αποδείχθηκε ότι η γυναίκα που αναζητούσαμε βρισκόταν στο στομάχι του φιδιού»

πηγή: Daily Mail

