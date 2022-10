Πολιτική

Μητσοτάκης: Επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πιο αδύναμους

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η ΚΥΑ για το επίδομα θέρμανσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είπε για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων,

«Υπάρχει μια πλούσια ημερήσια διάταξη», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,στην εισηγητική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που είναι σε εξέλιξη. Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως πριν από ένα μήνα είχε ζητήσει να ελέγχονται σε σταθερή βάση οι ρυθμοί εφαρμογής των προτεραιοτήτων και αναφέρθηκε στην έγκαιρη υλοποίηση των μέτρων που εξήγγειλε στη ΔΕΘ.

Πρόκειται για μέτρα, είπε, που ενισχύουν το εισόδημα και έχει ψηφιστεί σχεδόν το 1/3 μεταξύ των οποίων είναι η έκπτωση στο πετρέλαιο θέρμανσης, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, η απαλλαγή από τέλη επιτηδεύματος μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις ρυθμίσεις που έρχονται τον επόμενο μήνα με ίσως πιο σημαντική την καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 250 ευρω ενώ είπε ότι θα υπογραφεί η ΚΥΑ για το υψηλότερο επίδομα θέρμανσης.

Σημαντική παρέμβαση, ανέφερε, είναι και η αύξηση των δικαιούχων στους 200.000 για το πρόγραμμα «ανακυκλώνω - αλλάζω συσκευή» ενώ εντός του Νοεμβρίου θα δρομολογηθούν μέτρα που αφορούν συμπολίτες στον πρωτογενή τομέα.

«Είμαστε σε θέση να δρομολογήσουμε αυτά τα μέτρα γιατί η οικονομία πήγε καλύτερα. Δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους για το 2022 και 2023. Αποδεικνύουμε ότι έχουμε τη διάθεση να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους συμπολίτες μας με τρόπο δίκαιο», υπογράμμισε ενώ μίλησε και για το Σχέδιο «Σπίτι μου», το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις με πιο σημαντική τα πιο ευνοϊκά δάνεια ώστε το αντίτιμο για τη δόση στεγαστικού δανείου για τους νέους να είναι μικρότερο από το ενοίκιο για ένα σπίτι ίσου μεγέθους. «Έχει σημασία να είμαστε συνεπείς στην υλοποίηση του προγραμματισμού μας», είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα τραγικά περιστατικά παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης για τα οποία είπε ότι είναι αποτρόπαια εγκλήματα τα οποία πια εξιχνιάζονται.

«Όλοι αυτοί που πρέπει να λογοδοτήσουν , θα λογοδοτήσουν σε πείσμα όσων χυδαίων βάζουν πολιτικά πρόσημα σε ανατριχιαστικές πράξεις. Είναι ντροπή αυτό που έγινε τελευταίες εβδομάδες. Αυτοί που υπαινίσσονται ευθύνες του «συστήματος» ήταν οι ίδιοι σύστημα για 4,5 χρόνια και δεν εντόπισαν τον κίνδυνο. Τώρα το απόστημα έχει σπάσει. Η τιμωρία είναι όσο σκληρή επιτρέπει ο νόμος», τόνισε.

Είπε επίσης πως είναι σημαντικό είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε επανάληψη τέτοιων φαινομένων στο μέλλον.

«Να θυμίσω ότι στο υπουργικό έχουμε εγκρίνει το εθνικό σχέδιο δράσης κατά της κακοποίησης των παιδιών. Το κάναμε πριν έρθει το φρικιαστικό περιστατικό στον Κολωνό. Έχουμε εντοπίσει που είναι οι δυσκολίες , η γραφειοκρατία. Πολλές φορές λείπει εξειδικευμένο προσωπικό. Απουσιάζει ενιαίο πρωτόκολλο δράσης. Θα ζητήσω τη στήριξη όλων των κομμάτων. Ειδικά σε αυτό το θέμα δεν χωρούν κομματικές αντιπαραθέσεις. Έχουν γίνει πράγματα, έχουμε περισσοτέρους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, δομές, διδάσκεται η σεξουαλική αγωγή στα σχολεία μας», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας πρόσθεσε: «Αναμένουμε και την παρουσίαση από τον υπουργό κ. Μάκη Βορίδη για τα ζητήματα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Το έχουμε αντιμετωπίσει ως προς την επιμέρους διάστασή του. Τώρα έχουμε συγκροτημένο σχέδιο για τον τρόπο που πρέπει να είναι οργανωμένη η διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα».





