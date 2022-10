Χημικός ευνουχισμός - Σούρας: Υποτροπιάζουν πολλοί παιδεραστές, όταν κόψουν τα φάρμακα (βίντεο)

Τεχνολογία - Επιστήμη

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την λειτουργία του χημικού ευνουχισμού. Ποιες αλλαγές προκρίνει στις ποινές για τους παιδόφιλους στην Ελλάδα και πως λέει ότι θα πρέπει να “σταμπάρονται” δια βίου.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 και στην Φαίη Μαυραγάνη μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας.

Αναφορικά με την κλοπή που υπέστη από οικιακή βοηθό, ο κ. Σούρας είπε «έγινε κι αυτό, την είχαμε περιστασιακά και μας βοηθούσε. Ευχαριστώ το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος που αντέδρασε άμεσα».

Ερωτηθείς για τον χημικό ευνουχισμό, που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης με αφορμή την υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, ο Δημήτρης Σούρας είπε «όπως και ο κ. Βορίδης παραδέχθηκε, δεν έχουμε αρρώστια, αλλά μιλάμε για σεξουαλική διαστροφή. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει λύση ούτε φάρμακα ούτε θεραπεία».

«Υπάρχουν διάφορες ουσίες, ενέσιμες ή χάπια, που προκαλούν μια καταστολή της σεξουαλικής επιθυμίας όσο υπάρχει λήψη των ουσιών. Όταν σταματήσει η λήψη, επανέρχεται η σεξουαλική επιθυμία. Στο εξωτερικό, κάποιοι υποτροπίασαν μετά την λήξη της περιόδου λήψης των φαρμάκων για χημικό ευνουχισμό», επεσήμανε ο κ. Σούρας.

Αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν τον βρίσκει σύμφωνο ένα τέτοιο μέτρο, σημείωσε πως «γι’ αυτό χρειάζεται να υπάρξουν άλλα μέτρα. Δεν μπορεί με όριο τα 15 έτη, να χωρίζουμε τους ανήλικους σε δύο κατηγορίες και για αδικήματα σε βάρος τους να είναι πλημμέλημα και όχι κακούργημα, αν το παιδί είναι άνω των 15 ετών».

«Τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια για τους παιδεραστές. Η παιδεραστία δεν τιμωρείται με ισόβια, πρέπει να υπάρξει βιασμός για να τιμωρηθεί ο δράστης με ισόβια», ανέφερε ο ψυχίατρος, ζητώντας αλλαγή του νομικού πλαισίου για τις ποινές.

Προσέθεσε ότι «υπάρχει κι άλλη λύση: όταν βγουν έξω από την φυλακή με τον οποιονδήποτε νόμο, να παρακολουθούνται με ηλεκτρονικό βραχιόλι», ενώ κατέληξε λέγοντας πως πρέπει να υπάρχει και μια πλατφόρμα, με τα στοιχεία των παιδεραστών και βιαστών παιδιών, ώστε όλοι να ανατρέχουν σε αυτήν και να είναι διαρκώς ενήμεροι.

