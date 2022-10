Οικονομία

Τέλη κυκλοφορίας: Καταφθάνουν τα “ραβασάκια” - Τα ποσά και τα πρόστιμα

Πότε θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ τα τέλη κυκλοφορίας. Η προθεσμία για την εξόφλησή τους. Ποιοι απαλλάσσονται.



Εντός των επόμενων 20 ημερών αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet των ιδιοκτητών ΙΧ, τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2023.

Το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ προβλέπει ότι τα ποσά για τα νέα τέλη κυκλοφορίας θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα myCar της ΑΑΔΕ έως τις 15 Νοεμβρίου 2022 ενώ η προθεσμία για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Φέτος δεν αλλάζει κάτι στον καθορισμό των τελών κυκλοφορίας και έτσι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων προβλέπεται να πληρώσουν τα ίδια ποσά όπως και πέρυσι.

Τα ειδοποιητήρια θα περιλαμβάνουν QR Code, με σκοπό τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών Ι.Χ. σε ό,τι αφορά την πληρωμή τους, αφού θα μπορεί να γίνει απευθείας μέσω web banking.

Ο τιμές των τελών κυκλοφορίας για οχήματα που είναι αγορασμένα από το 2006 και μετά έχουν ως εξής:

Από 1.072 κ.ε – 1.357 κ.ε ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 135 ευρώ

Από 1.358 κ.ε – 1548 κ.ε ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 255 ευρώ

Από 1.549 κ.ε – 1.738 κ.ε ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 280 ευρώ

Από 1.739 κ.ε – 1.928 κ.ε ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 320 ευρώ

Από 1.929 κ.ε – 2.357 κ.ε ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 690 ευρώ

Από 4.001 κ.ε και άνω ο ιδιοκτήτης καλείται να πληρώσει 1.380 ευρώ

Εκπομπές CO2 – τιμή σε ευρώ ανά μονάδα ρύπου

0-122: 0 ευρώ

123-139: 0,64 ευρώ

140-166: 0,70 ευρώ

167-208: 0,85 ευρώ

209-224: 1,87 ευρώ

225-240: 2,20 ευρώ

241-260: 2,50 ευρώ

261-280: 2,70 ευρώ

Πάνω από 281: 2,82 ευρώ

Τα πρόστιμα Η εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, όπως και η μη καταβολή τους, επισύρει πρόστιμό ίσο με το 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα. Πιο συγκεκριμένα το ύψος του προστίμου είναι: Ίσο με το ποσό των τελών αν το όχημα είναι δίκυκλο/ τρίκυκλο ή επιβατικό ΙΧ.

Ίσο με το 50% των τελών αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ.

Μηδενικό αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ.

Ποιοι απαλλάσσονται



Ισχύει πλήρης απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τους γονείς ανηλίκων παιδιών με αναπηρία. Η απαλλαγή ισχύει έως και το έτος ενηλικίωσης του αναπήρου για ένα μόνο όχημα.

Από τα τέλη κυκλοφορίας απαλλάσσονται και τα ενήλικα άτομα με αναπηρία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.

Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.

Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.

Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40.

Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).

Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού

Αυτισμός, εφ’ όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών ο παθών έχει καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και έχει ανάγκη βοήθειας.

Στο μεταξύ μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες των οχημάτων όσοι θέλουν να τα θέσουν σε ακινησία. Με τη διαδικασία της «ηλεκτρονικής ακινησίας», οι κάτοχοι των οχημάτων, δεν χρειάζεται να επισκεφθούν την εφορία. Με ηλεκτρονική αίτηση η οποία περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης, της οδού και του αριθμού του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος, ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία.

