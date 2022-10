Life

“Rouk Zouk Special” με “Comedy nights” και “Football Stories” (εικόνες)

Στο “Rouk Zouk Special” με την απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια, θα ακούσουμε πολλά και θα γελάσουμε ακόμη περισσότερο σε μια κυριακάτικη βραδιά, με άρωμα… ΑΝΤ1+ Originals!



Άραγε, υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και την κωμωδία; Στο «ROUK ZOUK SPECIAL», πάντως, ενώνουν τις δυνάμεις τους και το αποτέλεσμα είναι μοναδικό!

Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου, στις 20:00, στο «ROUK ZOUK SPECIAL», με την απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια, θα ακούσουμε πολλά και θα γελάσουμε ακόμη περισσότερο σε μια βραδιά με άρωμα… ΑΝΤ1+ Originals!

Το «Comedy nights» με τους Κώστα Μαλιάτση, Νεφέλη Meg, Λούη Πατσαλίδη, Blink Mike και Αριστοτέλη Ρήγα έρχεται αντιμέτωπο με την ομάδα «Football Stories» των Γιώργου Λέντζα, Άγγελου Γιακουμίδη, Δημήτρη Μωυσιάδη, Θοδωρή Πλακίδη και Έλενας Παπαδοπούλου.

Αυτή την Κυριακή έρχονται δύο ομάδες με ανεβασμένη διάθεση, που κάνουν παιχνίδι για φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας τον οργανισμό «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ».

Στα highlights της βραδιάς:

Η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει το πρώτο προξενιό της σεζόν και αποδεικνύει περίτρανα πως είναι η καλύτερη ζωγράφος!

Ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται αποφασισμένος, αυτή τη φορά, να νικήσει στο «ROUK ZOUK SPECIAL».

Ο Γιώργος Λέντζας κάνει προσλήψεις για το «Football Stories», αναρωτιέται αν η Ζέτα θα είναι καλή camerawoman και ομολογεί πως τα ταξίδια τού έχουν στερήσει τον… έρωτα.

Ο Θοδωρής Πλακίδης με τις… μυρωδάτες πατούσες, έχει ανάγκη από κομπλιμέντα και το πλατό τον αποθεώνει.

Ο Λούης Πατσαλίδης αποκαλύπτει πως έχει καταφέρει να κοιμηθεί την ώρα που κάνει απονεύρωση.

Ο Δημήτρης Μωυσιάδης παραδίδει μαθήματα savoir vivre.

Η Νεφέλη Meg μας ξεκουφαίνει από τα γέλια, ενώ ο Αριστοτέλης Ρήγας κάνει μία αφιέρωση στον Blink Mike με το… γιουκαλίλι του.

Το «ROUK ZOUK SPECIAL» ξεκινά και κάνει τα κυριακάτικα βράδια μας διασκεδαστικά, παρεΐστικα… αλλιώς!

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager: Μαρία Ντρούβα

Μαρία Ντρούβα Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία: Ζαχαρίας Στιβακτάκης

Ζαχαρίας Στιβακτάκης Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official





«Rouk Zouk Special», με την Ζέτα Μακρυπούλια: Κάθε Κυριακή στις 20:00

