Ιράν: συλλήψεις για τις διαδηλώσεις που οδηγούν ακόμη και σε... θανατική ποινή

Πάνω από 1000 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Ιραν μετά τη δολοφονία της Μαχσά Αμινί.

Η ιρανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε σήμερα ότι απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος τουλάχιστον 300 ανθρώπων, ανεβάζοντας σε πάνω από χίλιους τον επίσημο αριθμό των ανθρώπων σε βάρος των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε σχέση με τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στο Ιράν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Το Ιράν συγκλονίζεται από διαδηλώσεις μετά τον θάνατο στις 16 Σεπτεμβρίου της νεαρής Κούρδισσας, που πέθανε τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη απο την αστυνομία ηθών για παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της χώρας που υποχρεώνει κυρίως τις γυναίκες να φοράνε δημοσίως χιτζάμπ.

Δεκάδες άνθρωποι, κυρίως διαδηλωτές αλλά και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις που χαρακτηρίστηκαν "ταραχές" από τις αρχές. Εκατοντάδες άλλοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες, συνελήφθησαν.

Σε βάρος τουλάχιστον 300 ανθρώπων που ενεπλάκησαν στις διαδηλώσεις έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στις επαρχίες Ζαντζάν και δυτικό Αζερμπαϊτζάν, στα βορειοδυτικά, και Σεμνάν στα βορειοανατολικά, ανέφερε σήμερα το Mizan Online, ο ιστότοπος της ιρανικής δικαστικής Αρχής.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο νεκροταφείο της πόλης Σαγκέζ, στην επαρχία Κουρδιστάν, όπου έχει ταφεί η Μαχσά Αμινί προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στην κοπέλα στο τέλος της 40ήμερης περιόδου πένθους.

Προχθές, Δευτέρα, η Αρχή είχε ανακοινώσει ότι απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος 201 "ταραχοποιών" στην Αλμπόρζ, μια επαρχία που γειτνιάζει με την πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έκανε γνωστό ότι απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος τουλάχιστον 630 ανθρώπων μεταξύ των διαδηλωτών στην Τεχεράνη, στο Κουρδιστάν (δυτικά), στο Χουζεστάν (νοτιοδυτικά), στην Καζβίν και στο Ισφαχάν (κέντρο).

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι κατηγορήθηκαν για αδικήματα που επιφέρουν την ποινή του θανάτου ενώ άλλοι διώκονται κυρίως για "προσβολή της ασφάλειας", προπαγάνδα" εναντίον της εξουσίας και "επίθεση εναντίον των δυνάμεων της τάξης".

