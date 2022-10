Οικονομία

Αυξήσεις στις συντάξεις: Ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για τους νέους συνταξιούχους

Τι αναφέρουν, 53 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σε ερώτηση που κατέθεσαν στην Βουλή. τι ζητούν να ξεκαθρίσει η Κυβέρνηση,

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσαν 53 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με τον κίνδυνο μειωμένης αύξησης στους νέους συνταξιούχους.

Στην ερώτηση τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν τα εξής:

Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την αύξηση των συντάξεων, μετά από 12 χρόνια , με βάση τις προβλέψεις των ν.4475/2017 και ν.4670/2020 από 1/1/2023, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία, θα αγγίξουν το 7% και αφορούν περίπου 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους.

, με βάση τις προβλέψεις των ν.4475/2017 και ν.4670/2020 από 1/1/2023, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία, θα αγγίξουν το 7% και αφορούν περίπου 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υφίστανται ασάφειες και πλήθος ερωτημάτων, αφού το άρθρο 25 του ανωτέρω νόμου προβλέπει αύξηση στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι αύξηση των επιμέρους τμημάτων της σύνταξης (εθνική και ανταποδοτική), αποδίδοντας αύξηση μόνο σε όσους έχουν καταστεί συνταξιούχοι, το 2022 και όχι και σε εκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι, από 1/1/2023.

αφού το άρθρο 25 του ανωτέρω νόμου προβλέπει αύξηση στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι αύξηση των επιμέρους τμημάτων της σύνταξης (εθνική και ανταποδοτική), αποδίδοντας αύξηση μόνο σε όσους έχουν καταστεί συνταξιούχοι, το 2022 και όχι και σε εκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι, από 1/1/2023. Δημιουργείται έτσι το παράδοξο δύο υποψήφιοι συνταξιούχοι με ίδια χρόνια ασφάλισης, ηλικία και αποδοχές, να λαμβάνουν διαφορετικά ποσά σύνταξης, ανάλογα με το αν κατέθεσαν αίτημα συνταξιοδότησης στο τέλος του 2022 ή στις αρχές του 2023.

ανάλογα με το αν κατέθεσαν αίτημα συνταξιοδότησης στο τέλος του 2022 ή στις αρχές του 2023. Με ενημερωτικό σημείωμα στις 24/10/2022, το Υπουργείο Εργασίας προσπάθησε να αποσαφηνίσει το ανωτέρω. Παρόλα αυτά, αντί να ξεδιαλύνει τα αγωνιώδη ερωτήματα χιλιάδων συνταξιούχων, προκάλεσε περαιτέρω σύγχυση και προβληματισμό.

Ειδικότερα, αδιευκρίνιστες παραμένουν κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο και το μέγεθος της αύξησης της ανταποδοτικής σύνταξης ως απόρροια της προαναγγελθείσας αύξησης της εθνικής σύνταξης από τα 384€ στα 411€. Ελλοχεύει δηλαδή ο κίνδυνος η αύξηση που θα δικαιούνται όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά το νέο έτος να μην είναι ίση με αυτή που θα λάβουν οι νυν συνταξιούχοι, αλλά πολύ μικρότερη.

ως απόρροια της προαναγγελθείσας αύξησης της εθνικής σύνταξης από τα 384€ στα 411€. Ελλοχεύει δηλαδή ο κίνδυνος η αύξηση που θα δικαιούνται όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά το νέο έτος να μην είναι ίση με αυτή που θα λάβουν οι νυν συνταξιούχοι, αλλά πολύ μικρότερη. ιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους νόμους 4387/16 και 4670/20, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιων ετών οι συντάξιμες αποδοχές θα αυξηθούν, αφού, αν η φημολογούμενη αύξηση του 7% εφαρμοστεί στο σύνολο των ετών από το 2002 μέχρι σήμερα, τότε η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη, ενώ αν εφαρμοστεί μόνο στις συντάξιμες αποδοχές του 2022 θα είναι σαφώς μικρότερη και επομένως η φημολογούμενη αύξηση 7% θα είναι εν τέλει μόλις 2,8% για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2023.

Στην συνέχεια της ερώτησης προς τον Κωστή Χατζηδάκη, αναφέρεται:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι , το σύνολο της κοινωνίας και πολύ περισσότερο οι συνταξιούχοι δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση, την αλματώδη αύξηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού, αλλά και από την προκλητική άρνηση της κυβέρνησης της Ν.Δ. να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πολλαπλής κρίσης οδηγώντας σε απόγνωση τους πολίτες.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι , εν μέσω της ανωτέρω περιγραφόμενης κοινωνικής κατάστασης οι οποιεσδήποτε ασάφειες και παρερμηνείες επιτείνουν την ανασφάλεια των πολιτών και δη των πλέον αδύναμων, των συνταξιούχων.

, εν μέσω της ανωτέρω περιγραφόμενης κοινωνικής κατάστασης οι οποιεσδήποτε ασάφειες και παρερμηνείες επιτείνουν την ανασφάλεια των πολιτών και δη των πλέον αδύναμων, των συνταξιούχων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι , οποιαδήποτε προσπάθεια παράτασης της παραπάνω ασάφειας συνιστά εμπαιγμό και προφανή κοροϊδία των συνταξιούχων με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων και ψευδών προσδοκιών.

, οποιαδήποτε προσπάθεια παράτασης της παραπάνω ασάφειας συνιστά εμπαιγμό και προφανή κοροϊδία των συνταξιούχων με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων και ψευδών προσδοκιών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν δεν υπάρξουν διευκρινήσεις και σαφείς νομοθετικές προβλέψεις, παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η συνταγματική αρχή της ισότητας.

αν δεν υπάρξουν διευκρινήσεις και σαφείς νομοθετικές προβλέψεις, παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η συνταγματική αρχή της ισότητας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η πιθανότητα να μην δουν αυξήσεις, όσοι καταθέσουν τα χαρτιά τους για σύνταξη από το 2023, οδηγεί ήδη, χιλιάδες ασφαλισμένους τόσο στον δημόσιο, όσο και ιδιωτικό τομέα, σε ένα μεγάλο κύμα φυγής προς τη σύνταξη.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Θα διευκρινίσει λεπτομερώς το μέγεθος και τον τρόπο αύξησης των συντάξεων; Θα υπάρξει επαύξηση της Εθνικής και Ανταποδοτικής σύνταξης, κατά το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, οδηγώντας στην αύξηση και των καινούργιων συντάξεων, κάτι το οποίο θα επαναλαμβάνεται εφεξής, σε ετήσια βάση;





