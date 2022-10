Αθλητικά

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Γκράφιτι έξω από το κολυμβητήριο του Βύρωνα (εικόνες)

Ο καλλιτέχνης «Πλάτων» υπογράφει το γκράφιτι που κοσμεί πλέον τον τοίχο του κολυμβητηρίου του Βύρωνα, με το πρόσωπο του δις «ασημένιου» Ολυμπιονίκη του Τάε Κβον Ντο, Αλέξανδρου Νικολαϊδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από «μάχη» με τον καρκίνο, στις 14 Οκτωβρίου, σε ηλικία 43 ετών.

Ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης απεικονίζεται χαμογελαστός, γαλήνιος και έχει στον λαιμό του κρεμασμένο το ασημένιο μετάλλιο. Ο δημιουργός του γκράφιτι επέλεξε να προσθέσει την εξής φράση από την τελευταία συγκλονιστική επιστολή / μήνυμα που άφησε ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης πριν φύγει από τη ζωή: «Αν σωθεί έστω κι ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου».

Ο αργυρός Ολυμπιονίκης του Τάε Κβον Ντο και αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, έφυγε από την ζωή, νικημένος από μία σπάνια μορφή καρκίνου σε ηλικία 43 ετών, στις 14 Οκτωβρίου.

Ο Ολυμπιονίκης, ήταν παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Δώρα Τσαμπάζη και πατέρας δυο παιδιών, του Φίλιππου και της Ελεάννας.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο ίδιος, μέσω μιας συγκλονιστικής του ανάρτησης, στην οποία αναφέρεται στη ζωή του, την ασθένεια και τη μάχη που έδωσε, τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του, αλλά και την οικογένειά του.

