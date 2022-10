Life

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Το συγκινητικό μήνυμα της συζύγου του ανήμερα των γενεθλίων του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγίζει καρδιές το μήνυμα της Δώρας Τσαμπάζη καθώς σήμερα θα είχε γενέθλια ο αδικοχαμένος αργυρός Ολυμπιονίκης.



Η σύζυγος του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, δύο ημέρες μετά την κηδεία του, ραγίζει καρδιές με το συγκινητικό μήνυμά της, καθώς σήμερα θα είχε γενέθλια ο αδικοχαμένος αργυρός Ολυμπιονίκης και αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Με ένα στίχο της Καναδής ποιήτριας Rupi Kaur, από το ποίημα "Φθονώ τους ανέμους", της ποιητικής συλλογής "ο ήλιος και τς λουλούδια της", η Δώρα Τσαμπάζη έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πως πέρα από τα γενέθλια που θα γιόρταζε σήμερα, Δευτέρα (17/10) ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, σαν σήμερα της είχε κάνει και πρόταση γάμου.

"Σαν σήμερα γεννήθηκες, σαν σήμερα μου ζήτησε να παντρευτούμε, σήμερα μόνο αυτό", έγραψε παραθέτοντας τους στίχους του ποιήματος: "Φθονώ τους ανέμους που σε βλέπουν ακόμα".

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης έφυγε από τη ζωή, μόλις στα 43 του χρόνια, μετά από σκληρή μάχη με μία σπάνια μορφή καρκίνου και είχε αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, την Ελεάννα 5 ετών και τον Γιώργο 2 ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: Ποινική έρευνα για το αν έχουν υποστεί σεξουαλική βία τα αδέλφια της

Βιασμός - ΑΤ Ομόνοιας: Τι είπαν στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί

Ρωσία: Μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυκατοικία (εικόνες)