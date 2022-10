Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός Γιατρός - Πλεύρης: στόχος η κάλυψη του πληθυσμού στο 70%

Όλα όσα ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης για τον Προσωπικό Γιατρό, και την ανάπτυξη του ΕΣΥ, για να ξαναγίνει "ελκυστικό" για ιδιώτες γιατρούς.

Συνέντευξη παραχώρησε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στον ραδιοφωνικό σταθμό Real και σ δτους ημοσιογράφoυς Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα.

Ο Υπουργός, μίλησε για τις λίστες χειρυργείων, για τον "Προσωπικό Γιατρό" αλλά και για την ανάπτυξη του ΕΣΥ, μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά τις λίστες χειρουργείων, ο Υπουργός ανέφερε: «Πρώτα απ’ όλα πολύ σωστά λέτε δεν είμαστε μετά την πανδημία, είμαστε παράλληλα με την πανδημία, αλλά σε μία τελείως διαφορετική φάση, υπό την έννοια ότι πλέον έχουμε μία κανονικότητα, πάντοτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εμβολιασμού, των αντιϊκών φαρμάκων, το ότι ξέρουμε ότι νοσεί ο κόσμος και χρειαζόμαστε και κλίνες, αλλά σίγουρα σε μια καλύτερη κατάσταση.

Το πρόβλημα με τις λίστες χειρουργείων ήταν διαχρονικό, αλλά προφανέστατα επιδεινώθηκε στη διάρκεια της πανδημίας διότι για δύο σχεδόν χρόνια υπήρχε περιορισμός ως προς τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων. Ξεκινώντας λοιπόν από το Παίδων Αγία Σοφία ώσπου πήρε μια έκταση, αλλά υπάρχει και ένα ευρύτερο πρόβλημα, η λίστα χειρουργείων η οποία ήταν το 2019, ήταν γύρω στις 2.800, αυτή τη στιγμή ήτανε 2.920 και κάναμε τις εξής ενέργειες.

Η πρώτη ενέργεια ήταν η επικαιροποίηση της λίστας, όπου πια τα χειρουργεία είναι γύρω στα 1.800, δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας, γιατί αυτό δεν μας τιμά να το λέμε. Δεν το λέω ως θετικό. Υποχρεώθηκαν να πάνε να κάνουν αλλού το χειρουργείο, δηλαδή ιδιωτικά, αλλά έχουνε εξυπηρετηθεί, έστω και αν χρειάστηκε να πληρώσουν.

Άλλοι πήρανε δεύτερη γνώμη, άρα έχουμε μία λίστα 1.800 χειρουργείων. Στείλαμε δύο αναισθησιολόγους για να ανοίξει ακόμα μία χειρουργική κλίνη και ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί θέλουμε ειδικούς αναισθησιολόγους, και παράλληλα σε συνεννόηση με άλλα νοσοκομεία, όπως το Έλενα, που έχει λιγότερη λίστα, θα μεταφέρουμε περιστατικά για να υπάρξει μείωση και ως τελικό στάδιο έχουμε έρθει σε συνεννόηση με ιδιωτικές κλινικές και έχουνε εκφράσει την προθυμία να πάρουνε κομμάτι των χειρουργείων, που προσέχτε, δεν θα πληρώσουν τίποτα αυτά που θα αποσταλούνε τα χειρουργεία, οι πολίτες, δηλαδή θα είναι μία καθαρόαιμη μορφή σύμπραξης Δημόσιου – Ιδιωτικού τομέα που θα τα πληρώσει εξ’ ολοκλήρου το κράτος. Εμείς θα τα πληρώσουμε ως κυβέρνηση.

Παράλληλα με τις ιδιωτικές κλινικές έχουμε συνεννοηθεί. Αν χρειαστεί να ανοίξουμε και άλλη χειρουργική κλίνη, να μας στείλουν αυτοί από τα δικά τους νοσοκομεία αναισθησιολόγους.

Γιατί εκεί εντοπίζεται κυρίως το πρόβλημα. Συνεπώς με όλο αυτό το πλαίσιο που σας περιέγραψα, φιλοδοξούμε ότι με πιλότο το Παίδων Αγία Σοφία αλλά θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλα νοσοκομεία, δηλαδή ένταση των χειρουργείων να στείλουμε γιατρούς, μεταφορά περιστατικών σε άλλα δημόσια που έχουν λιγότερα και ως έσχατη λύση η συνεργασία και με ιδιώτες, πιστεύουμε ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο τετράμηνο θα βρισκόμαστε στο σημείο που ήμασταν πριν την πανδημία».

Ο Θάνος Πλεύρης, δήλωσε σχετικά με τον προσωπικό γιατρό: «Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 4,5 εκατομμύρια πληθυσμό που έχει εγγραφεί σε 3500 πλέον γιατρούς. Δεν έχουμε πλήρη κάλυψη του πληθυσμού, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η κάλυψη του πληθυσμού είναι γύρω στο 52%-53%, άρα χρειάζεται να μπουν κι άλλοι γιατροί στο σύστημα.

Ανοίξαμε τις ειδικότητες και την άλλη εβδομάδα έχουμε συναντήσεις με τους Ιατρικούς Συλλόγους, διότι θα αποδεχτούμε μία σειρά από προτάσεις που έχουν κάνει προκειμένου βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η προσέλευση, που έχει να κάνει κυρίως με ένα δικαίωμα που έχουν ζητήσει εάν υπάρχουν και γιατροί οι οποίοι δεν εντάσσονται με τη μορφή που πληρώνει το κράτος αλλά έχουν δική τους ιδιωτική πελατεία που θέλουν να παραμείνει, να μπορούν να κάνουν χρήση και οι ιδιώτες.

Θεωρούμε και έχουμε με το Μάριο το Θεμιστοκλέους τον Γενικό Γραμματέα το μοντέλο που έχουμε εκπονήσει, θα μπει λοιπόν στην τρίτη φάση την προσέλκυση παραπάνω ιδιωτών και θεωρούμε ότι μέχρι τα τέλη του έτους που είναι και η πιλοτική εφαρμογή θα έχουμε περίπου 700 με 800 ακόμα γιατρούς, που θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε μια κάλυψη του πληθυσμού γύρω στο 70%. Αυτός είναι να ξέρετε και ο αρχικός στόχος.

Τα χρήματα τα οποία δίνουμε είναι, επειδή είναι ένα σύστημα per capita κατά άτομο τα ποσά αυτά μεσοσταθμικά είναι στις 66 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Άρα μιλάμε για ποσά τα οποία είναι ιδιαιτέρως ελκυστικά. Το πρόβλημα των γιατρών για να μπουν, των ιδιωτών ήταν περισσότερο, που αυτό λύνουμε τώρα, γιατί κοιτάξτε πάλι μπήκαν 1300 ιδιώτες στους 4000 που μπορούσαν να μπουν, δηλαδή έχει μπει άνω του 30%, ήταν ότι ζητούσαν να υπάρχει κι ένα παράλληλο ιδιωτικό έργο ώστε να μπορούν να έχουν και παράπλευρους πόρους με πολίτες που δεν θα θέλουν να κάνουν χρήση της δωρεάν παροχής.

Άρα θεωρούμε ότι ο προσωπικός γιατρός με αυτές τις παρεμβάσεις θα λειτουργήσει πλήρως. Και με συγχωρείτε, στους δύο μήνες ζωής του γιατί δυο μήνες ζωής έχουμε 4,5 εκατομμύρια πολίτες 3.500 γιατρούς. Όταν, γιατί ο προσωπικός γιατρός σαν θεσμός υπάρχει από την ίδρυση του ΕΣΥ και η πιο φιλόδοξη προσπάθεια που είχε γίνει επί κυρίου Ξανθού μέσα σε 4 χρόνια συγκέντρωσε 1.000.200 πολίτες και 700 γιατρούς. Άρα καταλαβαίνετε είναι η πρώτη που ο θεσμός λειτουργεί. Και ήδη έχουν κλειστεί 1.100.000 ραντεβού.

Όμως βάζετε, κύριε Δελλατόλα, ένα πολύ σωστό θέμα που κυρίως αφορά τους γιατρούς του ΕΣΥ. Αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο πρόβλημα ως προς το προσωπικό, τις γυναίκες και τους άνδρες που είναι γιατροί στο εθνικό σύστημα υγείας και εντοπίζεται σε δυο κατηγορίες. Η πρώτη είναι σε ειδικότητες που ούτως ή άλλως είναι προβληματικές. Είπαμε αναισθησιολόγοι, ακτινοδιαγνώστες. Αλλά παρουσιάζεται και σε περιοχές που ακόμα και οι ειδικότητες που δεν έχουν πρόβλημα δεν υπάρχει επιθυμία των πολιτών να πάνε. Δηλαδή κυρίως σε νησιωτική περιοχή ή σε επαρχία.

Άρα είναι ένα διπλό πρόβλημα. Ειδικότητες που απουσιάζουν και περιοχές. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και είδατε το νομοσχέδιο το οποίο ήδη έχει βγει στη διαβούλευση, πέρα από την αύξηση του 10% που κάναμε δίνουμε δυο δυνατότητες. Η μια δυνατότητα είναι η μερική απασχόληση άρα να μπορούν εκεί που οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες και δεν πηγαίνει κόσμος να προκηρύσσονται και με μερική απασχόληση για να μπορούν να μπουν ιδιώτες με part time να δουλέψουν στο ΕΣΥ.

Και το δεύτερο που έχει προκαλέσει και έντονες αντιδράσεις ως μια ιδεολογική κουβέντα ότι προκειμένου να είναι πάλι ελκυστικό το ΕΣΥ στους γιατρούς και να προσελκύσει γιατρούς να υπάρχει και η δυνατότητα με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις ήπιου ιδιωτικού έργου μια φορά την εβδομάδα. Ώστε οι γιατροί που μπαίνουν στο εθνικό σύστημα υγείας να έχουν και αυξημένο μισθό όπως γίνεται αλλά να ξέρουν ότι έχουν και μια δυνατότητα ήπιου ιδιωτικού έργου. Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι θα ξανακάνουμε το ΕΣΥ ελκυστικό. Δε μου αρέσει να ωραιοποιώ καταστάσεις, προφανώς είναι ένας θεσμός στην αρχή (σ.σ του προσωπικού γιατρού) και 4,5 εκατομμύρια έχουν εγγραφεί.

Κανείς δε λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την πλήρη ομαλοποίηση, κάτι όμως που ξεκίνησε 1η Αυγούστου, έχει αυτά τα νούμερα και γι΄ αυτόν το λόγο προκειμένου να φτάσουμε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή μου λέτε, λέω στους ακροατές σας ότι έχουμε συνεννόηση με τους ιατρικούς συλλόγους, την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε την κατεύθυνση των νέων κινήτρων που οι ίδιοι οι γιατροί και οι σύλλογοι μας λένε ότι κατά την άποψή τους είναι επαρκή για να μπουν παραπάνω γιατροί. Και άρα όπως έχουμε κάνει και στον αρχικό μας σχεδιασμό, γιατί είχαμε πει ότι μέχρι το Δεκέμβριο, το τέλος του έτους, είναι πιλοτικός ο θεσμός και θα λειτουργεί από 1/1 κανονικά και σε πλήρη λειτουργία, θεωρούμε ότι από τα μέσα Νοεμβρίου περίπου όπως έχουμε πει θα ξαναμπαίνουν συνεχώς γιατροί στο σύστημα πιο μαζικά και θα ομαλοποιηθεί αυτή η κατάσταση.

Όπως αντίστοιχα και στα ραντεβού, έχουν κλειστεί μεν 1 εκατομμύριο 100 χιλιάδες ραντεβού, αλλά προφανέστατα επειδή είναι στην αρχή του ο θεσμός και τώρα κάνουμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα που ξεκίνησε, θα υπάρχουν και συμπολίτες μας που μπορεί να σας στείλουν μήνυμα και να πουν ότι το ραντεβού μου μου κλείστηκε στον ενάμισι μήνα και δεν μου κλείστηκε αμέσως. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι μια δυναμική κατάσταση που συνεχώς θα βελτιώνεται.

Πάμε στην ουσία όμως του πράγματος, που είναι ότι θα πρέπει για πρώτη φορά να καταλάβουμε ότι μεταφέρουμε την περίθαλψη από το νοσοκομείο στο γιατρό δωρεάν, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες πρόληψης, συνθήκες πρωτοβάθμιας και να μην πνίγονται τα νοσοκομεία μας με κόσμο που δεν ξέρει που να πάει και πηγαίνει στα εξωτερικά ιατρεία και περιμένει. Χρειάζεται ο θεσμός για να είναι στην πλήρη λειτουργία γύρω στους 5 χιλιάδες γιατρούς.

Για τη μερική απασχόληση των ιδιωτών στο ΕΣΥ, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας: «Η πρώτη δυνατότητα που δίνουμε είναι να μπορούν να μπαίνουν γιατροί με μερική απασχόληση στο ΕΣΥ. Σας φέρνω ένα πραγματικό παράδειγμα, στην Κω έχουμε παθολόγους και παιδιάτρους ιδιώτες και οι προκηρύξεις που κάνουμε για να καλυφθούν οι θέσεις βγαίνουν άγονες. Οπότε ή μπορούμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο ότι βγαίνουν άγονες ή ενδεχομένως να αυξάναμε τους μισθούς σε επίπεδο Κύπρου που δεν υπάρχουν αυτές οι δημοσιονομικές δυνατότητες. Και αυτό το οποίο επιλέγουμε είναι να βγαίνουν μερικής απασχόλησης. Άρα ένας ιδιώτης γιατρός εκεί, προσέξτε, μόνο εκεί που είναι άγονη η θέση, όχι δηλαδή στην Αθήνα που καλύπτονται οι θέσεις να μπορεί να πάει για μερική.

Η μερική απασχόληση θα έχει όρους. Η μερική απασχόληση υπάρχει. Θα είναι 3 μέρες την εβδομάδα ή 2 μέρες την εβδομάδα. Οπότε αυτές τις δυο μέρες ή τις τρεις θα είναι στο νοσοκομείο και τις άλλες μέρες θα βρίσκεται στο ιδιωτικό του ιατρείο. Αντίστοιχα οι γιατροί του ΕΣΥ που είναι πλήρως και αποκλειστικής αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φυγή κύριε Δελλατόλα. Αναισθησιολόγοι φεύγουν. Τι λέμε λοιπόν για να μην φύγουν ειδικά αυτές οι ειδικότητες που έχουμε μεγάλη απώλεια σε ανθρώπινο δυναμικό συνολικά στην Ευρώπη;

Σε αυτούς τους ανθρώπους αντί να σηκωθούν και να φύγουν από το δημόσιο νοσοκομείο και να πάνε σε μια ιδιωτική κλινική ή να πάνε στην Κύπρο, σας λέω μια κοντινή χώρα που έχει καλύτερους μισθούς, τους δίνουμε τη δυνατότητα να παραμείνουν στο εθνικό σύστημα υγείας και με πολύ αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις να μπορούν μια φορά την εβδομάδα εκτός λειτουργίας του ΕΣΥ.Δηλαδή σε χρόνο που δεν θα εργάζονταν, να μπορούν να έχουν ένα ήπιο ιδιωτικό έργο ώστε με αυτό τον τρόπο να επιλέξουν να μείνουν στο ΕΣΥ. Αλλά και άλλοι γιατροί που τώρα είναι ιδιώτες και δεν θέλουν να ενταχθούν με όρους πλήρους και αποκλειστικής να προτιμήσουν να πάνε στο ΕΣΥ.

Και θα ξεκαθαρίσω κάτι, πέρα από το ιδεολογικό θέμα γιατί εμένα μου λένε αν αλλοιώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας. Αν σήμερα μια κλινική έχει πέντε γιατρούς ενώ πρέπει να έχει δέκα και πηγαίνει ο πολίτης και δεν εξυπηρετείται και πάει στην ιδιωτική κλινική, γιατί σήμερα να ξέρετε το 35% είναι ιδιωτικές δαπάνες από τους πολίτες στην υγεία όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 15%. Και αυτά είναι την τελευταία δεκαετία δεν είναι την τελευταία διετία, τριετία.

Εάν καταφέρουμε με αυτά που σας λέμε να πηγαίνει στην κλινική ο πολίτης και να έχει 10 γιατρούς γιατί αυτοί οι 10 γιατροί μπορεί να είναι γιατροί που παράλληλα εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα, τελικά πότε είναι προτιμότερο όταν θα πηγαίνει σε κλινικές άδειες και θα χρειάζεται να πάει στην ιδιωτική κλινική ή όταν θα μπορεί να εξυπηρετείται; Ξέρετε πότε αλλοιώνεται ο δημόσιος χαρακτήρας; Αν ζητούσαμε να πληρώνουν λεφτά οι πολίτες. Αν για τα χειρουργεία του Παίδων Αγία Σοφίας, για να κλείσει η λίστα κάνουμε χρήση ιδιωτικών κλινικών και ο πολίτης πάει και δεν πληρώσει τίποτα, κάνει δωρεάν το χειρουργείο, αλλοιώνεται κάποιος δημόσιος χαρακτήρας;

Ο δημόσιος χαρακτήρας είναι η υγεία, να λαμβάνει ο πολίτης δωρεάν το αγαθό της υγείας. Δεν μπορούμε να είμαστε δογματικοί αν αυτός που παρέχει την υπηρεσία είναι ιδιώτης ή κρατικός λειτουργός. Η σημασία είναι να μην χρειάζεται να πληρώσει χρήματα ο πολίτης και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και στον προσωπικό γιατρό, βλέπετε, χρησιμοποιούμε και τους γιατρούς των κέντρων υγείας και τους ιδιώτες γιατρούς. Αυτό είναι αλλοίωση του δημόσιου χαρακτήρα; Αντιθέτως, κανένας γιατρός δεν περισσεύει, με οποιονδήποτε τρόπο θέλει να βοηθήσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι καλοδεχούμενος».

Ο Θάνος Πλεύρης μίληξσε και για το νοσοκομείο Σύρου: «Ειδικά το νοσοκομείο Σύρου, γιατί το έχω ακούσει αυτό, είναι από τα λίγα νοσοκομείο της επαρχίας που έχουν καλυμμένες θέσεις. Πάντως στα νησιά μας υπάρχει πρόβλημα. Εάν τελικά τις γεμίσουμε αυτές τις θέσεις με μερική απασχόληση θα ωφεληθεί ο πολίτης που θα βλέπει γεμάτα τα νοσοκομεία ή θα πρέπει δογματικά να βγάζουμε θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που θα βγαίνουν άγονες; Οι λύσεις πρέπει να είναι και έξω από το κουτί. Αυτά τα οποία σας λέμε εφαρμόζονται σε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας της Ευρώπης γιατί δεν είναι πια το ΕΣΥ και το κάθε ΕΣΥ τόσο ελκυστικό όσο ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες».

