Ζαχάροβα: δεν αλλάζουμε τη θέση μας για το Κυπριακό

Τι επεσήμανε η εκπρόσωπος του Υπυοργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, σχετικά με τη στάση της Μόσχας για το Κυπριακό.

Η Ρωσία δεν αλλάζει την καλώς γνωστή θέση της για το Κυπριακό και «σε αντίθεση με τη συλλογική Δύση» δεν σκέπτεται με εννοιακές κατηγορίες όπως η «εκδίκηση» ή η «τιμωρία», δήλωσε η επίσημη εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ.

Το πλήρες κείμενο της απάντησης της Μ. Ζαχάροβα έχει ως εξής:

«Έχουμε δώσει εξαντλητικές διευκρινίσεις για το θέμα μέσω του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, της πρεσβείας της Ρωσίας στη Λευκωσία, πριν από μία εβδομάδα είχαμε τη συνέντευξη του (σ.σ. Ρώσου πρέσβη στην Αθήνα) Α. Μάσλοφ στην εφημερίδα Ιζβέστια, γνωρίζετε καλά ρωσικά, μπορείτε να διαβάσετε ακριβώς τι είπε, ο εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου της Ρωσίας, ο Ντμίτρι Πεσκόφ έχει τοποθετηθεί για το ζήτημα. Είμαι διατεθειμένη όσες φορές θέλετε να επαναλάβω τη θέση μας.

Η θέση της Ρωσίας για τη διευθέτηση στο Κυπριακό παραμένει απαράλλακτη, σας είναι καλώς γνωστή. Είμαστε προσηλωμένοι στα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων το 541 του 1983, το 550 του 1984, τα οποία ορίζουν προς όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας να μην αναγνωρίσουν κανένα κυπριακό κράτος, πλην της Κυπριακής Δημοκρατίας, τέλος του παραθέματος.

Οι ανάγκες των Ρώσων πολιτών, οι οποίοι διαμένουν στο έδαφος της Κύπρου, καλύπτονται με τις δυνάμεις του προξενικού τμήματος της πρεσβείας σε συνεργασία με τις επίσημες κυπριακές Αρχές. Στο πλαίσιο των κατ’ αρχήν προσεγγίσεών μας, διεξάγεται σε μόνιμη βάση το έργο βελτίωσης των δυνατοτήτων προξενικής εξυπηρέτησης των Ρώσων πολιτών, που βρίσκονται στα βόρεια της νήσου και προστασίας των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους.

Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω, δεν πρόκειται να επαναλάβω την αντίδρασή μας στις φαντασιώσεις στον Τύπο, στις οποίες αναφερθήκατε, είπα για άλλη μια φορά, πού μπορείτε να βρείτε όλα αυτά. Αλλά ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι σε αντίθεση με τις χώρες της συλλογικής Δύσης, εμείς δεν δρούμε με τέτοιες έννοιες, όπως αναφέρατε «εκδίκηση» ή «τιμωρία» και κάποιες συναφείς. Δεν καταφεύγουμε σε αυτές ακόμη και υπό αυτήν την πολύ δύσκολη γεωπολιτική κατάσταση. Ακόμη και παρά τη συγκρουσιακή γραμμή της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έναντι της χώρας μας. Νομίζω ότι και αυτό σας είναι καλά γνωστό.

Θέλω επίσης να πω, γεννώνται για παράδειγμα ερωτήματα, γιατί ενισχύθηκε η προξενική παρουσία, γιατί εκεί τώρα είναι ανοικτό το προξενείο ή όχι, γιατί έγινε η εξυπηρέτηση διαδικτυακή, γιατί τα τηλέφωνα απαντούν αραιότερα, τέτοιες ερωτήσεις γίνονται, κάποιος βλέπει πολιτική διάσταση σε αυτό, κάποιος κάτι άλλο, ενδεχομένως κάποια αδιαφορία. Θέλω να πω ότι στο πλαίσιο αυτών που συμβαίνουν στις χώρες της ΕΕ ή ας πούμε της συλλογικής Δύσης, δείτε ποιος αριθμός διπλωματών μας απελάθηκε από τις χώρες αυτές. Αυτό έθιξε πρωτίστως ειδικά την εξυπηρέτηση του πληθυσμού, των πολιτών και συμπατριωτών μας και των πολιτών της ΕΕ. Γι΄αυτό και το γεγονός ότι διατηρούμε την αδιάκοπη εργασία είναι μεγάλη τέχνη και μαστοριά, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των διπλωματών μας, που έχει παραμείνει κατά τόπους. Υπάρχουν περιπτώσεις, που έχουν μείνει μόνο ο πρέσβης και ένας τεχνικός υπάλληλος, ενώ την ίδια στιγμή ουδείς αφαίρεσε την πολιτική εργασία, ούτε τη δραστηριότητα επί του εδάφους κανείς δεν τους την κάνει ευκολότερη και φυσικά ο αριθμός των αιτημάτων και των προβλημάτων των πολιτών συμπατριωτών μας μόνο αυξήθηκε. Κανείς όμως στις χώρες της Δύσης κάθε φορά, που δημοσιεύουν ή κάνουν διαρροές για την απέλαση Ρώσων διπλωματών δεν αναρωτιέται γι’ αυτό το ζήτημα: και πώς θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες των δικών τους χωρών στις πρεσβείες μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και κοινά σχέδια και επιχειρήσεις και οικογένειες και πολλά άλλα προβλήματα, που κανείς δεν θα το λύσει χωρίς αυτούς και αντί γι’ αυτούς; Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτά τα ερωτήματα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας δήλωσε και το έκανε αυτό αρκετό καιρό πριν, ότι οποιαδήποτε απόφαση για τη διοργάνωση απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ της Ρωσίας και το λεγόμενο «ΤΔΒΚ» δεν έχει ληφθεί».

