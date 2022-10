Κοινωνία

28η Οκτωβρίου - Μαθράκι: παρέλαση για τελευταία φορά έκανε ο μοναδικός μαθητής του νησιού (βίντεο)

Ο μοναδικός μαθητής του νησιού, παρέλασε για τελευταία φορά στο Μαθράκι και μίλησε με τη μητέρα του στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα".

Ο μοναδικός μαθητής στο Μαθράκι, παρέλασε και τίμησε την εθνική επέτειο του ¨Όχι", την 28η Οκτωβρίου.

Ο μικρός Τάσος, πηγαίνει στην τετάρτη δημοτικού και φαίνεται απτόητος που δεν θα έχει κοσμοσυρροή για να τον παρακολουθήσουν να κάνει παρέλαση.

Όπως είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο 10χρονος μαθητής, "δεν είναι εύκολο να είσαι ο μόνος μαθητής, γιατί δεν έχεις φίλους, όμως... θέλεις και την ησυχία σου".

Η μητέρα του αγοριού, αποκάλυψε πως είναι η τελευταία παρέλαση που κάνει μόνος του στο νησί, καθώς σε έναν μήνα φεύγουν και όπως είπε "25η Μαρτίου, θα παρελάσει από την Τήλο".

Κλείνοντας, το μήνυμα που μοιράστηκε με τον ελληνικό λαό, είναι να "ειστε περίφανοι που είστε Έλληνες".

