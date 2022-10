Αθλητικά

Πάμπλο Μαρί - Ιταλία: χειρουργήθηκε μετά την επίθεση με μαχαίρι

Ο ποδοσφαιριστής, ήταν ανάμεσα στα θύματα της φονικής επίθεσης με μαχαίρι στο Μιλάνο.

Με απόλυτη επιτυχία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο Ισπανός ποδοσφαιριστής της Μόντσα, Πάμπλο Μαρί, που μαχαιρώθηκε χθες το βράδυ μαζί με άλλα πέντε άτομα σε ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Ασάγκο έξω από το Μιλάνο.

Ο 29χρονος , ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στη Μόντσα από την Άρσεναλ, θα χρειαστεί να μείνει εκτός γηπέδων για περίπου τρεις μήνες, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport, ενώ ο ιατρός καθηγητής, Οσβάλντο Κιάρα που τον χειρούργησε ανέφερε ότι «τον έσωσε η μυϊκή του μάζα».

Το νοσοκομείο Niguarda του Μιλάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Μαρί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση δύο τραυματισμένων μυών στην πλάτη του.

«Το χειρουργείο πήγε καλά και ο αμυντικός αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο για δύο ή τρεις ημέρες», σημείωσε προσθέτοντας, ότι θα μπορέσει να ξεκινήσει διαδικασία αποκατάστασης αμέσως μετά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένα άτομο πέθανε, ένας 47χρονος υπήκοος Βολιβίας που εργαζόταν στο σούπερ μάρκετ. Ένας άλλος υπάλληλος τραυματίστηκε μαζί με τέσσερις πελάτες, συμπεριλαμβανομένου του Μαρί.

Ένας 46χρονος ύποπτος συνελήφθη, αλλά τα κίνητρα της επίθεσης σε σούπερ μάρκετ δεν έχουν γίνει γνωστά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Il Corriere della Sera», ένας από τους πρώτους ανθρώπους που παρενέβη για να βοηθήσει τον επιθετικό ήταν ο πρώην ποδοσφαιριστής της Νάπολι, της Ίντερ και της Μπολόνια Μάσιμο Ταραντίνο, ο οποίος βρισκόταν επίσης στο σούπερ μάρκετ.

Η Μόντσα ζήτησε από το ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου να αναβάλει τον αγώνα της Serie A εντός έδρας με την Μπολόνια που είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα, καθώς η ομάδα είναι «σε κατάσταση σοκ», όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής ομάδας, Αντριάνο Γκαλιάνι.

Η νεοφώτιστη Μόντσα, που ανήκει στον πρώην πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνι, είναι αυτή τη στιγμή 15η στο πρωτάθλημα 20 ομάδων της Serie A.

