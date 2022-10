Κοινωνία

Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον πυγμάχο που σκότωσε τον 76χρονο ψαρά

Οι αρχές ερευνούν αν είχαν τσακωθεί ξανά.



Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 48χρονος, ομογενής από το Καζακστάν, ο οποίος χθες το πρωί γρονθοκόπησε τον 76χρονο ψαρά στη Μαρίνα της Καλλιθέας με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να καταλήξει λίγη ώρα αργότερα.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος του πυγμάχου.

Ο 48χρονος, πρώην πυγμάχος, συνελήφθη χθες το μεσημέρι σε ενα καφενείο, στο κέντρο της Καλλιθέας, και στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν υποστήριξε πως δεν αντιλήφθηκε ότι είχε τραυματίσει τον 76χρονο.

Λίγο αργότερα, περιγράφοντας στους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας το μοιραίο καβγά εξήγησε πως όλα έγιναν για το σημείο που κολυμπούσε και ενοχλούσε τον ψαρά.

Ωστόσο, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ο δράστης με το θύμα να είχαν τσακωθεί ξανά τις προηγούμενες ημέρες και να γνωρίζονταν.

