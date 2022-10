Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: ελληνικά συγχαρητήρια για την Ημέρα της Δημοκρατίας

Πώς αντέδρασε ο τουρκικός Τύπος για τις ευχές που έστειλε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω Twitter.

Τον λαό και την κυβέρνηση της Τουρκίας συγχαίρει για την Ημέρα της Δημοκρατίας, το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

«Συγχαίρουμε τον λαό και την κυβέρνηση της Τουρκίας με την ευκαιρία της Ημέρας της Δημοκρατίας τους», αναφέρεται στην ανάρτηση.

We congratulate the people & the Government of #Turkiye on the occasion of their #RepublicDay pic.twitter.com/52WuR9moxn — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 29, 2022

Με έκπληξη αντικρίζει ο τουρκικός τύπος τα συγχαρητήρια Ελλάδας και ΗΠΑ στην Τουρκία για την εθνική της εορτή σήμερα.

Η Μιλλιέτ, όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, είχε τίτλο: «Η Ελλάδα συνεχάρη την Τοιυρκία για την Εθνικής της εορτή της 29ης Οκτωβρίου» και συμπληρώνει: "Μέσω τουίτερ συνεχάρη το ελληνικό ΥΠΕΞ την Τουρκία για την εθνική της εορτή"

Η Σαμπάχ φιλοξένησε και εκείνη στους τίτλους της τις ευχές της χώρας μας: «Συγχαρητήρια από την Ελλάδα για εθνική εορτή 29ης Οκτωβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενώ τέλος η Χαμπέρ 7έγραψε: "Μήνυμα που προκαλεί εντύπωση από ΗΠΑ για 29η Οκτωβρίου. Μήνυμα και από την Ελλάδα".

Να υπενθυμίσουμε ότι παρά το ότι υπάρχει συμφωνία για να μην ηυπάρχει προκλητική συμπεριφορά μεταξύ των χωρών στις εθνικές γιορτές, η Άγκυρα, την 28η Οκτωβρίου, συνέχισε την επιθετική συμπεριφορά της, πραγματοποιώντας παραβιάσεις στον εθνικό έναέριο χώρο της Ελλάδας.

