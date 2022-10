Κοινωνία

Γιάννης Μάρκου: Παραδόθηκε ο 26χρονος που τον μαχαίρωσε στη Βαρυμπόμπη

Ο δράστης παραδόθηκε παρουσία δικηγόρου.

Πριν από λίγη ώρα παραδόθηκε στην αστυνομία ο 26χρονος που κατάφερε 15 μαχαιριές σε 58χρονο επιχειρηματία έξω από καντίνα στην Βαρυμπόμπη.

Ο δράστης παραδόθηκε παρουσία δικηγόρου στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς.

Ο γνωστός επιχειρηματίας δίνει για να κρατηθεί στη ζωή δίνει έπειτα από 15 μαχαιριές που δέχθηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια συμπλοκής με δύο νεαρούς έξω από καντίνα, στις 4:30 τα ξημερώματα, στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών με σοβαρά τραύματα στο πόδι, στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.

