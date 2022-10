Οικονομία

Φθηνή στέγη για νέους: Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ και πότε αναμένεται να ξεκινήσει.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Μέσα στους τρεις πρώτους μήνες το 2023 θα ξεκινήσει η χορήγηση των φθηνών στεγαστικών δανείων σε νέους έως 39 ετών, μέσω του προγράμματος που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προτεραιότητα θα έχουν οι πολύτεκνοι και τα νέα ζευγάρια με παιδιά ενώ θα ακολουθούν τα ζευγάρια χωρίς παιδιά και οι ελεύθεροι.

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα των φθηνών στεγαστικών δανείων για νέους και ζευγάρια έως 39 ετών. Οι πρώτοι δικαιούχοι, θα έχουν λάβει την έγκριση για την χορήγηση του δανείου μέχρι τον Μάρτιο του 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο 74 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 137 χιλιάδες πολίτες.

Προϋπόθεση για τη λήψη του δανείου θα είναι οι νέοι να έχουν ετήσιο καθαρό εισόδημα τουλάχιστον 10.000 ευρώ και το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα 16.000 ευρώ για τον άγαμο και στα 24.000 ευρώ για το ζευγάρι, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι δανειολήπτες θα πρέπει να μην διαθέτουν άλλη ιδιοκτήτη κατοικία, η δανειακή σύμβαση θα πρέπει να υπογραφεί σε διάστημα 8 μηνών από την προέγκριση του δανείου, ενώ δεν απαιτείται εγγυητής.

Το επιτόκιο θα αντιστοιχεί στο 1/4 των εμπορικών επιτοκίων δηλαδή σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα θα κυμαίνεται γύρω στο 1% ενώ θα είναι μηδενικό για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Για παράδειγμα, ένα νέο ζευγάρι που αγοράζει σπίτι αξίας 100.000 ευρώ θα πληρώνει μηνιαία δόση από 275 έως 285 ευρώ αντί για 415 που είναι η δόση για το ίδιο σπίτι με τα σημερινά επιτόκια της αγοράς το ετήσιο όφελος σε αυτή την περίπτωση είναι 1.680 ευρώ.

Το δάνειο θα γίνεται άτοκο εάν κατά τη διάρκεια της αποπληρωμής του το ζευγάρι αποκτήσει τρία παιδιά.





