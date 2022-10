Κόσμος

Αλβανία για δράκο του Παλαιού Φαλήρου: Είναι εδώ και τον ψάχνουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιβεβαίωση από την αλβανική αστυνομία ότι, ο 45χρονος εισήλθε στο έδαφός της. Τι είπε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας για την υπόθεση.

Πηγές από τη διεύθυνση Αστυνομίας Αργυρόκαστρου επιβεβαιώνουν ότι ο 45χρονος που κατηγορείται, ύστερα από καταγγελίες, ότι βίασε μία γυναίκα και αποπειράθηκε να βιάσει ακόμη μία στο Παλαιό Φάληρο, εισήλθε στο αλβανικό έδαφος μέσω διάβασης της Κακαβιάς στις 27 Οκτωβρίου το πρωί και προχώρησε ομαλά το ταξίδι του, εφόσον δεν υπήρχε καμία ύποπτη υπόδειξη από ελληνικής πλευράς.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Αλβανίας Γκέντσι Μουλάι είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι, αμέσως μετά τη λήψη σήματος από την ελληνική αστυνομία, η αλβανική αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό και ασκεί ελέγχους για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του καταγγελλόμενου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Πώς έφτασε η αστυνομία στον δράστη

Το υλικό από τις καμέρες ασφαλείας καταστημάτων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Φαλήρου «σκάναραν» οι αστυνομικοί της Ασφάλειας προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο επικίνδυνος βιαστής.

Στο σημείο που έπεσε θύμα βιασμού η 34χρονη, στην λεωφόρο Ποσειδώνος, το κλειστό κύκλωμα του Τραμ έχει καταγράψει την επίθεση του δράστη.

Ωστόσο, η κάμερα ενός καφέ επι της λεωφόρου Αμφιθέας έχει καταγράψει τον βιαστή με το τατουάζ την ώρα που αποπειράθηκε να βιάσει μια άλλη γυναίκα λίγες ώρες πριν από την επίθεση στην Αγία Σκέπη.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο, διακρίνεται το παρολίγον θύμα του να σταματά σε φανάρι στη λεωφόρο Αμφιθέας. Ο βιαστής μπαίνει στο αυτοκίνητό της και προσπαθεί να την οδηγήσει σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο. Η γυναίκα καταφέρνει να οδηγήσει μέχρι το πεζοδρόμιο, μπροστά από ένα καφέ που διανυκτερεύει. Βγαίνει έξω και αρχίζει να ζητά βοήθεια.

Ο βιαστής με το τατουάζ πανικοβάλλεται από την αντίδραση της γυναίκας, βγαίνει έξω από το αμάξι και αρχίζει να τρέχει προς την λεωφόρο Αμφιθέας όπου εξαφανίζεται.

Ανατριχιαστική η περιγραφή της 34χρονης

Σοκαριστική είναι η περιγραφή της 34χρονης στο Παλαιό Φάληρο για τον εφιάλτη που βίωσε στα χέρια του αδίστακτου βιαστή της, όπως κατήγγειλε, τα χαράματα της Κυριακής.

Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες, περίμενε στη στάση του λεωφορείου για να πάει στη δουλειά της. Ο δράστης την πλησίασε και με την απειλή μαχαιριού, την οδήγησε σε κοντινό πάρκο. Την ξάπλωσε στο έδαφος, της έβγαλε τα ρούχα και τη βίασε. Όταν ολοκλήρωσε τις αρρωστημένες του ορέξεις, σηκώθηκε και με ειρωνικό ύφος είπε στην 34χρονη «θέλεις να γίνεις το κορίτσι μου».

Η κοπέλα έντρομη έβαλε τα ρούχα της, πήρε την τσάντα της και επέστρεφε στην στάση, όπου περίμενε το λεωφορείο ένας νεαρός, αλλά δεν του ζήτησε βοήθεια γιατί ντράπηκε όπως είπε στους αστυνομικούς.

Όπως είπε, ο βιαστής την ακολούθησε και είχε το θράσος να πάει δίπλα της και να της ζητήσει τον αριθμό του κινητού της. Η κοπέλα αρνήθηκε και τότε ο δράστης την απείλησε πως θα την σκοτώσει αν πει κάτι στην αστυνομία και έφυγε τρέχοντας.

Όταν απομακρύνθηκε αρκετά, η 34χρονη τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και κατήγγειλε τον βιασμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Μάρκου - Μαρακάκης: σε 10 δευτερόλεπτα του κατάφερε πάνω από 15 μαχαιριές (βίντεο)

Φθηνή στέγη για νέους: Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

Επιστροφή εκδρομέων: Ατελείωτη ουρά στην Εθνική Οδό (βίντεο)