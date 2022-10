Life

“The 2Night Show”: Δευτέρα με Ζευγαρά και Ασημακόπουλο (εικόνες)

Εκλεκτούς καλεσμένους υποδέχεται απόψε στο πλατό του "The 2Night Show" o Γρηγόρης Αρνούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show», τον Χάρη Ασημακόπουλο. Πού βρισκόταν ο αγαπημένος ηθοποιός για 13 ολόκληρα χρόνια, μετά την τελευταία του εμφάνιση στην «Πολυκατοικία»; Πώς αντιμετώπισε την κατάθλιψη που του χτύπησε την πόρτα, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες; Με ποιον τρόπο κατάφερε, τελικά, να επανέλθει στο προσκήνιο; Επίσης, μοιράζεται την άγνωστη ιστορία που κρύβεται πίσω από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, αναφέρεται στις προτάσεις που είχε δεχτεί για παρουσίαση εκπομπής, ενώ διορθώνει το διαδίκτυο που τον θέλει 10 χρόνια μικρότερο. Τέλος, μιλάει για τη συμμετοχή του στη σειρά «Γλυκάνισος» και εξηγεί γιατί έχει μείνει άναυδος, με την πρόοδο της τεχνολογίας στις τηλεοπτικές παραγωγές.

Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show» και μιλάει για όλους και για όλα! Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, που τον τελευταίο καιρό βρίσκεται με μια βαλίτσα στο χέρι, μιλάει για την τελευταία της δισκογραφική δουλειά και το βίντεοκλιπ που την έβαλε στα… λόγια με τον Γιάννη Αϊβάζη. Για ποιον λόγο, την περίοδο της καραντίνας, αναθεώρησε τη σχέση της με τους ανθρώπους; Τι θυμάται από την πρώτη της εμφάνιση και ποια θέση έχει στην καρδιά της ο Βασίλης Καρράς; Τέλος, αποκαλύπτει ότι ετοιμάζεται να κάνει μια μεγάλη συνεργασία φέτος τον χειμώνα και δοκιμάζει τις μουσικές της γνώσεις κόντρα στον Γρηγόρη.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00

