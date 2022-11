Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: Παράταση στις εκπτώσεις από τα διυλιστήρια

Μέχρι πότε θα συνεχιστεί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, σε χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας.

Του Νίκου Ρογκάκου

Θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο, μέχρι τις 15 του μήνα οι ειδικές εκπτώσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, που ενεργοποίησαν τον Οκτώβριο διυλιστήρια και εταιρίες εμπορίας, βοηθώντας τα νοικοκυριά.

Βέβαια οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες έχουν κρατήσει προς το παρόν χαμηλές τις παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης, ωστόσο μετρώντας αντίστροφα για τις αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης, είναι βέβαιο ότι το ενδιαφέρον θα ανέβει.

Με αυτό το δεδομένο, είναι προφανές ότι όσο χαμηλά συγκρατείται η τιμή, τόσο θα διευκολυνθούν τα νοικοκυριά. Δεν πρέπει, άλλωστε, να λησμονεί κανείς ότι στρατηγική επιλογή του οικονομικού επιτελείου για τη φετινή σεζόν, είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται σε ανταγωνιστικά επίπεδα σε σχέση με το φυσικό αέριο.

Η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κινείται κάτω από τα 1,40 ευρώ και οι πληροφορίες αργά το βράδυ ανέφεραν ότι και τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ και οι εμπορικές εταιρίες του ομίλου της Motor Oil (Cyclon, Avin, Shell), θα συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες την ίδια τιμολογιακή πολιτική. Σε συνδυασμό, δε, με την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου θέρμανσης (γύρω στο 5% χθες), δημιουργούνται οι συνθήκες για πίεση της λιανικής τιμής ως τα 1,30 ευρώ.

Όσον αφορά στο ευρωπαϊκό φαινόμενο ή παράδοξο, που αφορά στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, δείχνει να επιμένει. Η στροφή από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο και η αύξηση της ζήτησης, έχουν στρώσει το χαλί για ένα ράλι που προκαλεί πονοκέφαλο σε καταναλωτές και κυβερνήσεις. Αν προσθέσει, δε, κανείς στην εξίσωση και τις εν εξελίξει διαβουλεύσεις για το εμπάργκο και το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο, έχει την πλήρη εικόνα.

Τα τελευταία διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία (Weekly Oil Bulletin) δείχνουν ότι στο σύνολο της Ευρωζώνης η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,86 ευρώ. Η μέση τιμή του diesel κίνησης βρίσκεται, όμως, πάνω από τα 2 ευρώ.

Στα καθ’ ημάς, το σενάριο μιας νέας οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, μένει στο συρτάρι μέχρι νεωτέρας. Αρμόδιες πηγές σημειώνουν, ωστόσο, ότι αν κριθεί αναγκαίο, τότε όλα τα δεδομένα θα επαναξιολογηθούν. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι το φαινόμενο της υψηλής τιμής στο diesel κίνησης δεν αποκλείεται να παραταθεί και εντός του 2023, καθιστώντας έτσι προφανή την αναγκαιότητα μιας συνολικής θεώρησης του προβλήματος. Προφανές είναι ότι μια οριζόντια επιδότηση- που έχει κόστος περί τα 35 εκ ευρώ το μήνα ή 420 εκ ευρώ ετησίως- και υψηλό κόστος έχει και αμφίβολη αποτελεσματικότητα.

Καλύτερα είναι τα νέα από το μέτωπο του ρεύματος, αν και το “φτερούγισμα” του φυσικού αερίου ως τα 130 ευρώ, αποδεικνύει πόσο ρευστή είναι ακόμα η κατάσταση στην αγορά ενέργειας. Παρήγορο είναι το γεγονός ότι τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ έδειξαν μείωση 14,25% στην εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου, ωστόσο δεν πρέπει να λησμονεί κανείς ότι παραγωγή ρεύματος “ρουφά” τις μεγαλύτερες ποσότητες αερίου. Είναι ενδεικτικό ότι στο 9μηνο, οι ηλεκτροπαραγωγοί κατέγραψαν τη μεγαλύτερη κατανάλωση, καλύπτοντας το 73,7% της εγχώριας κατανάλωσης με 33,15 TWh σε σύνολο 44,98 TWh που καταναλώθηκαν, ποσότητα κατά 6,24% χαμηλότερη σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους

Τον Οκτώβριο η χονδρική τιμή του ρεύματος (Τιμή Επόμενης Ημέρας) διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 234,79 ευρώ, έναντι 416,87 ευρώ και σε αυτό συνέβαλε τα μέγιστα η ενίσχυση του ρόλου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα. Σήμερα, με τις ΑΠΕ να συμμετέχουν με 43,5%, η μέση χονδρική τιμή υποχωρεί στα 148 ευρώ.

