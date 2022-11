Life

“The 2Night Show”: με εκλεκτούς καλεσμένους την Τρίτη (εικόνες)

Εκλεκτή παρέα από το χώρο της υποκριτικής, αλλά και της μουσικής το βράδυ της Τετάρτης.

Απόψε στις 23:30 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2NightShow» την Άνδρη Θεοδότου. Η χαρισματική ηθοποιός μιλάει για τα παιδικά της χρόνια στην Κύπρο, τα «εγκεφαλικά» της μητέρας της, όταν έμαθε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός, τις σπουδές της στο Θέατρο Τέχνης, αλλά και για τον φόβο που είχε για την τηλεόραση.

Γιατί κρατούσε κρυφή τη σχέση της με τον σύζυγό της και σκηνοθέτη, Δημήτρη Δεγαΐτη;

Ποιο είναι το «μυστικό» για τον επιτυχημένο γάμο τους, εδώ και 26 χρόνια;

Πότε αναγκάστηκε να ξυρίσει εντελώς το κεφάλι της; Τέλος, μιλάει για τη συμμετοχή της στην κωμωδία του AΝΤ1 «Εκτός Υπηρεσίας», αλλά και για τις συμβουλές που πήρε από έναν Υπαστυνόμο, προκειμένου να μπει στο «πετσί» του ρόλου.

Στην αποψινή παρέα του Γρηγόρη έρχεται και η Ρία Ελληνίδου.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μιλάει για την πορεία της στο παραδοσιακό τραγούδι, για την πρώτη της εμφάνιση σε πάλκο, όταν ήταν 13 χρονών, για τα βίντεο στο Tik Tok, τα οποία μετράνε χιλιάδες ακόλουθους, αλλά και για τις «αξημέρωτες» εμφανίσεις της στα πανηγύρια. Με ποια αφοπλιστική ατάκα αντιμετωπίζει τους άντρες θαμώνες, οι οποίοι, όταν την πλησιάζουν, παρεκτρέπονται;

Γιατί δεν δήλωσε ποτέ συμμετοχή σε talent show; Για ποιο λόγο οι εμφανίσεις της σε γάμους, την έκαναν να μη θέλει να παντρευτεί; Γιατί απέρριψε τις προτάσεις για να συμμετάσχει σε μεγάλα σχήματα της νυχτερινής Αθήνας;

Τέλος, χωρίς δεύτερη σκέψη, αποδέχεται την πρόσκληση του Γρηγόρη για ένα δυνατό παιχνίδι, φοράει τα γάντια της, και σκοράρει για χάρη των τηλεθεατών.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

