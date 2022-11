Πολιτική

Ο Γιώργος Τσούνης “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, απαντά σε όλες τις ερωτήσεις.

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, στις 00:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Τσούνη.

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, μιλά για τις ελληνικές του ρίζες και για τη συγκινητική ιστορία της οικογένειάς του.

Τα πρώτα δύσκολα χρόνια στην Αμερική, οι σπουδές, οι επιχειρήσεις και η καταξίωση.

Η σχέση του με τον Πρόεδρο Μπάιντεν και η ανάμειξή του στην πολιτική.

Τι πιστεύει για την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τι τον ανησυχεί στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας;

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, στις 00:30, ο Γιώργος Τσούνης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

