Πετράλωνα - Πλαστήρα: Τα αδέλφια κατήγγειλαν βιασμούς και άλλων παιδιών και δεν έγινε έρευνα

Ολιγωρία των Αρχών καταγγέλλει η δικηγόρος της 22χρονης που κατήγγειλε τους γονείς της για βιασμούς της ίδιας και των αδελφών της, αλλά και άλλων παιδιών, όμως φαίνεται πως δεν υπήρξε καμία έρευνα.

«Δεν θα μπορούσα να εξηγήσω λογικά, παρά μόνο ότι, υπάρχει ολιγωρία στις υποθέσεις. Θα πρέπει η Πολιτεία να κοιτάξει γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις σε τέτοιες υποθέσεις», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου η δικηγόρος της 22χρονης σήμερα που καταγγέλλει ότι, η ίδια και τα δύο μικρότερα αδέλφια της βιάζονταν από τον πατέρα τους και άλλους άνδρες υπό την «προστασία» της μητέρας τους, στα Πετράλωνα.

Όπως είπε η δικηγόρος, Δήμητρα Πλαστήρα, ερωτηθείσα για το αν πέρασε ένας χρόνος μετά την καταγγελία των παιδιών και μέχρι την έρευνα των Αρχών, «μετά την καταγγελία σε βάρος του πατέρα, έγινε καταγγελία στην Εισαγγελία Ανηλίκων, η οποία διέταξε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, η οποία απέδειξε ότι, το 17χρονο σήμερα παιδί δεν έχει κάποιο πρόβλημα και το Σεπτέμβριο του 2018, τους κάλεσαν να καταθέσουν τα θύματα και οι γονείς.

Έγινε η καταγγελία το 2017 και τους κάλεσαν από τη ΓΑΔΑ το 2018».

Μάλιστα, όπως είπε η δικηγόρος, το ένα θέμα είναι ο χρόνος, αλλά το άλλο «το κατά πόσο έχει διερευνηθεί η καταγγελία, γιατί ουδέποτε έγινε έρευνα στα σπίτια των καταγγελλόμενων ότι και τα παιδιά είχαν καταγγείλει ότι, τους βιντεοσκοπούσαν την ώρα της κακοποίησης, ότι κακοποιούνταν κι άλλα παιδιά, που τα είχαν δει με τα μάτια τους και ότι υπήρχαν φωτογραφίες στα σπίτια τους».

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 17 άτομα,μεταξύ των οποίων συνάδελφοι και συγγενείς του πατέρα, ότι κακοποίησαν τα παιδιά. Μάλιστα, η 22χρονη σήμερα κόρη έχει ζητήσει την επιμέλεια του 11χρονου αδελφού της και την αφαίρεση από τους γονείς της.

