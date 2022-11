Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η έκλειψη, τα “ταρακουνήματα” και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

«Η έκλειψη σήμερα μας έκανε ένα “ταρακούνημα”, γιατί άρχισε να μιλάει από σήμερα», είπε αναφερόμενη στον σεισμό που έγινε αισθητός στην Αττική, η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος είπε «Ο Κρόνος με τον Ουρανό φέρνουν εντάσεις. Στις 8 του μηνός θα είναι η έκλειψη Ηλίου και Σελήνης μαζί. Έχει αρχίσει από σήμερα να μας δείχνει κάποια σημάδια».

«Προσέχουμε χωρίς να φοβόμαστε», τόνισε η Λίτσα Πατέρα, συμπληρώνοντας «δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Σήμερα αρχίζει και η Σελήνη και μας δίνει ένα μικρό σήμα για το τι θα μπορούσε να γίνει σε όλον τον κόσμο. Άρα δεν αφήνουμε τα παιδάκια μας μόνα τους, δεν κλείνουμε τώρα κάποια συμφωνία και γενικώς αποφεύγουμε να έχουμε μια δυνατή σύγκρουση αν έχουμε μέσα μας κάποιες πιέσεις συναισθηματικές, δεν υπάρχει λόγος να γίνει η εκτόνωση αυτήν την περίοδο».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

