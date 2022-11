Αθλητικά

“Ο δρόμος για το Κατάρ”: μπάλα, αφιερώματα και Ρόναλντ Κούμαν το Σαββατοκύριακο

Όσα θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, που μας… βάζει στο κλίμα για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Το Μουντιάλ, η καρδιά του βασιλιά των σπορ, θα χτυπά για έναν ολόκληρο μήνα από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 18 Δεκεμβρίου, στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι 64 αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00, ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και η Έλενα Παπαδοπούλου, μετρούν αντίστροφα για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου και μας βάζουν στο κλίμα του πρώτου χειμερινού Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με την εκπομπή «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ».

Όσα θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο 5 & 6 Νοεμβρίου στις 12:00:

24 ώρες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, το ισπανικό δίδυμο του Παναθηναϊκού, Χουάνκαρ και Ρουμπέν Πέρεθ, μιλούν αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής.

Ο μύθος του ολλανδικού ποδοσφαίρου, Ρόναλντ Κούμαν, που αμέσως μετά το Μουντιάλ θα αναλάβει την εθνική Ολλανδίας, θα μιλήσει στον «Δρόμο για το Κατάρ» σε απευθείας σύνδεση.

Αναπολούμε τον θρίαμβο του Ζινεντίν Ζιντάν στο Μουντιάλ του 1998 και κάνουμε focus στον Λιονέλ Μέσι που ονειρεύεται το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του να είναι και το καλύτερο.

Ο Τάσος Τεργιάκης από «Το Πρωινό» έρχεται στο στούντιο ανυπόμονος για την έναρξη του Μουντιάλ, για να μοιραστεί μαζί μας τις αναμνήσεις του από παλιές διοργανώσεις και τις προσδοκίες του για το Κατάρ.

Παρουσίαση και ανάλυση των ομάδων του 6ου ομίλου. Το Βέλγιο του Ντε Μπρόινε, η Κροατία του Μόντριτς και ο Καναδάς με το Μαρόκο που φιλοδοξούν να σπάσουν το ευρωπαϊκό δίπολο.

«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡ» με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και την Έλενα Παπαδοπούλου κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12:00.

