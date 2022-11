Πολιτική

Μητσοτάκης: Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα - Ο Ερντογάν μας προκαλεί.. λόγω πληθωρισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ικανοποίηση για τις εργασίες της Συνόδου για τη Διαδικασία του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, εξάφρασε ο Πρωθυπουργός, "σφάζοντας με το γάντι" τον Τούρκο Πρόεδρο.



Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της θα εξακολουθήσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις έναντι της έξαρσης της ακρίβειας, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση για την εφαρμογή του νέου μέτρου του «καλαθιού του νοικοκυριού» μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια στη γερμανική πρωτεύουσα.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε θετική την πρώτη ανταπόκριση αγοράς και καταναλωτών στο συγκεκριμένο μέτρο και υπενθύμισε πως η κυβέρνηση δρομολογεί εδώ και αρκετούς μήνες δράσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Αφού απαρίθμησε τις πλέον πρόσφατες εξ αυτών, όπως την χορήγηση επιδοτήσεων 7,5 δισ. ευρώ για τους λογαριασμούς του ρεύματος, το έκτακτο βοήθημα για του ευάλωτους ενόψει Χριστουγέννων και τις επικείμενες αυξήσεις στις συντάξεις, σημείωσε με νόημα: «Υπάρχουν εύκολες κριτικές και ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά πλέον οι πολίτες δεν πιστεύουν ότι η καταπολέμηση του πληθωρισμού μπορεί να γίνει με ένα νόμο και ένα άρθρο».

Σε ερώτηση για τις νέες τουρκικές προκλήσεις ο πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αν απαντούσα κάθε φορά σε δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων δεν θα έκανα άλλη δουλειά», ενώ υπενθύμισε πως οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι ξεκάθαρες. Ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε δε, πως «αν και στην Ελλάδα είχαμε πληθωρισμό που έτρεχε πάνω από το 85% θα επεδίωκα και εγώ να αλλάζω τη συζήτηση».

Αναφορικά με τις εργασίες της Συνόδου για τη Διαδικασία του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση του, ενώ επανέλαβε τη φιλοδοξία της Αθήνας να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο ο οποίος ενισχύεται και από τις υποδομές που καθιστούν την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο ανάμεσα στην Νοτιανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Επέμεινε πως η απεξάρτηση των κρατών της Δυτικής Βαλκανικής από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι κρίσιμη και επανέλαβε ότι όλα τα κράτη της περιοχής αναγνωρίζουν την Ελλάδα.

"Είχαμε την ευκαιρία, σήμερα, να συζητήσουμε με τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων -αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων- πώς η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει στην ενεργειακή τους απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όπως γνωρίζετε, δρομολογούνται πολλές σημαντικές επενδύσεις υποδομών στην πατρίδα μας, έτσι ώστε αυτή να καταστεί κόμβος εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Υγροποιημένο φυσικό αέριο το οποίο δεν θα καλύψει μόνο τις ανάγκες της πατρίδας μας, αλλά θα διοχετευθεί και προς τα βόρεια, ώστε να καλύψει ανάγκες των Δυτικών Βαλκανίων, της Βουλγαρίας, ενδεχομένως της Ρουμανίας, γιατί όχι και της Κεντρικής Ευρώπης.



Ταυτόχρονα, η χώρα μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση -ειδικά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας- και πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενεργή σε τέτοιου είδους επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου και αυτές να κάνουν πράξη την πράσινη μετάβαση.



Θέλω να τονίσω και πάλι ότι ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας, ως μια δύναμη σταθερότητας αλλά και συνεργασίας στην περιοχή μας, αναγνωρίζεται πια από όλους τους εταίρους και αυτό προφανώς ενισχύει συνολικά το γεωπολιτικό αποτύπωμα της πατρίδας μας", σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού



Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν η ατζέντα που προτάξατε στις εργασίες. Επίσης, ποια είναι τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί και ποιος ο ρόλος της χώρας μας όσον αφορά τη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια των Βαλκανίων σε μια κρίσιμη γεωπολιτική περίοδο και λόγω των εξελίξεων στην Ουκρανία.





Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευχαριστώ. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αναβίωση της Διαδικασίας του Βερολίνου και για την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα φιλοδοξεί πάντα να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη γειτονιά μας. Και ειδικά σε μια εποχή όπου τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας αναδεικνύονται σε πρώτη προτεραιότητα για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. O ρόλος μας σε αυτόν τον τομέα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένος.



Είχαμε την ευκαιρία, σήμερα, να συζητήσουμε με τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων -αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων- πώς η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει στην ενεργειακή τους απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όπως γνωρίζετε, δρομολογούνται πολλές σημαντικές επενδύσεις υποδομών στην πατρίδα μας, έτσι ώστε αυτή να καταστεί κόμβος εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Υγροποιημένο φυσικό αέριο το οποίο δεν θα καλύψει μόνο τις ανάγκες της πατρίδας μας, αλλά θα διοχετευθεί και προς τα βόρεια, ώστε να καλύψει ανάγκες των Δυτικών Βαλκανίων, της Βουλγαρίας, ενδεχομένως της Ρουμανίας, γιατί όχι και της Κεντρικής Ευρώπης.



Ταυτόχρονα, η χώρα μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση -ειδικά στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας- και πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενεργή σε τέτοιου είδους επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου και αυτές να κάνουν πράξη την πράσινη μετάβαση.



Θέλω να τονίσω και πάλι ότι ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας, ως μια δύναμη σταθερότητας αλλά και συνεργασίας στην περιοχή μας, αναγνωρίζεται πια από όλους τους εταίρους και αυτό προφανώς ενισχύει συνολικά το γεωπολιτικό αποτύπωμα της πατρίδας μας.



Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να σάς πάω λίγο στα εσωτερικά με αφορμή και τις συζητήσεις που κάνατε εδώ. Ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου για το «καλάθι του νοικοκυριού». Πώς βλέπετε να πηγαίνει αυτό και αν η χώρα -μιας και μπαίνουμε σιγά-σιγά προς τον χειμώνα- έχει τις δυνατότητες οικονομικά να στηρίξει και τα νοικοκυριά και σε αυτό το επίπεδο και στην ενέργεια.





Κυριάκος Μητσοτάκης: Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη έξαρση πληθωρισμού τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και απέναντι σε αυτό δρομολογούμε μια σειρά από δράσεις ώστε να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών. Το «καλάθι του νοικοκυριού» είναι ένα μόνο εργαλείο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε στο μέτρο, που αυτό μπορεί να γίνει -και πιστεύω ότι θα γίνει- τις τιμές. Ένα καλάθι 50 βασικών προϊόντων, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα ειδικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά.



Θεωρώ ότι η πρώτη ανταπόκριση στο μέτρο ήταν θετική και εκτιμώ ότι θα συνεισφέρει και αυτό -στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό- στη σχετική συγκράτηση της αύξησης των τιμών.



Από εκεί και πέρα, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει πει, με απόλυτη σαφήνεια, ότι στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων θα στηρίξει τα νοικοκυριά -ειδικά τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις- απέναντι σε αυτή την παγκόσμια έξαρση της ακρίβειας.



Το «καλάθι του νοικοκυριού» δεν είναι το μόνο μέτρο το οποίο έχουμε εφαρμόσει. Θέλω να θυμίσω ότι έχουμε δαπανήσει παραπάνω από 7 δισ. ευρώ, ήδη, αυτό τον χρόνο προκειμένου να συγκρατήσουμε -και το έχουμε πετύχει αυτό- τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.



Αντίστοιχες παρεμβάσεις γίνονται στο φυσικό αέριο, έχουν γίνει στα καύσιμα. Και, βέβαια, με την μείωση της φορολογίας, η οποία αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή αυτά τα τρία χρόνια που μάς έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, στηρίζουμε συνολικά το διαθέσιμο εισόδημα όλων των ελληνικών νοικοκυριών. Προσθέστε σε αυτό και το έκτακτο βοήθημα, το οποίο θα δοθεί σε παραπάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας κοντά στα Χριστούγεννα, 250 ευρώ. Και φυσικά, τις αυξήσεις στις συντάξεις οι οποίες -καθώς φαίνεται- θα ξεπεράσουν το 7,5% και θα αρχίσουν να δίνονται από 1η Ιανουαρίου του 2023.



Από εκεί και πέρα, υπάρχουν πάντα εύκολες κριτικές και ανέξοδες υποσχέσεις όταν μιλάμε για την ακρίβεια. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν κάποιοι με ένα νόμο και με ένα άρθρο να καταργήσουν το φαινόμενο του παγκόσμιου πληθωρισμού.





Δημοσιογράφος: Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε εγώ θέλω να σάς πάω στα ελληνοτουρκικά και παρά τις αλλεπάλληλες καταδίκες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες της Ευρώπης και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί. Προ ολίγων ωρών, ο κ. Erdogan είπε πως εντός εμβέλειας του Tayfun είναι και η Αθήνα. Στην Άγκυρα σήμερα βρίσκεται ο κ. Stoltenberg για επαφές με την τουρκική ηγεσία. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς αντιδρά η Αθήνα σε όλα αυτά και αν είχατε την ευκαιρία να το συζητήσετε το θέμα αυτό και με τον κ. Scholz, σήμερα, στο περιθώριο της Συνόδου.



Κυριάκος Μητσοτάκης: Aν απαντούσα στις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων κάθε φορά που προκαλούν την Ελλάδα στα λόγια, νομίζω ότι δεν θα έκανα άλλη δουλειά.



Έχω πει πολλές φορές ότι δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανέξοδο ανταγωνισμό δηλώσεων. Οι θέσεις της Ελλάδος είναι πάρα πολύ ξεκάθαρες. Έχουν διατυπωθεί πολλές φορές και δεν έχω να προσθέσω τίποτα περισσότερο σε αυτό. Προτιμώ να συζητώ για τα ζητήματα τα οποία αφορούν περισσότερο την ελληνική οικονομία, για τον γεωστρατηγικό ρόλο της πατρίδος μας. Να σας πω και κάτι ακόμα: Αν και η Ελλάδα είχε παραπάνω από 85% πληθωρισμό, ίσως θα ήθελα κι εγώ να αλλάζω συνέχεια τη συζήτηση και να την κατευθύνω σε άλλους τομείς και σε άλλη θεματολογία.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Κατεχάκη: Γιατρός η οδηγός που σκοτώθηκε (εικόνες)

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο ζευγαριού στα Ιαματικά Λουτρά Σιδηρόκαστρου

Τροχαίο δυστύχημα: Η εξόρμηση για κυνήγι κατέληξε σε τραγωδία