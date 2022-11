Παράξενα

Αργυρούπολη: Οβίδα στον δρόμο σήμανε συναγερμό

Αποκλείστηκε η περιοχή. Στο σημείο πυροτεχνουργοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Μακρυγιάννη στην Αργυρούπολη όπου βρέθηκε οβίδα που πιθανόν χρονολογείται από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το βλήμα βρέθηκε από πολίτη σε ρέμα στην περιοχή και την… πέταξε πίσω από κάδο σκουπιδιών, στη συμβολή των οδών Μακρυγιάννη και Πλαπούτα κοντά στον Άλιμο.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία έσπευσε και απέκλεισε την περιοχή. Στην περιοχή έσπευσαν και πυροτεχνουργοί των Ενόπλων Δυνάμεων οι οποίοι και παρέλαβαν την οβίδα.

