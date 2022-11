Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Ο διαιτητής στο ντέρμπι των αιωνίων

Ποιος θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Η κεντρική επιτροπή διαιτησίας της ΕΠΟ όρισε τον Δανό, Γιάκομπ Κέλετ, να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Super League.

O 42χρονος διεθνής ρέφερι, από την πρώτη κατηγορία της UEFA, έχει σφυρίξει ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Λαρς Χούμελγκααρντ, Βίκτορ Σκίτε, 4ος ο Παπαπέτρου και στο VAR ο Γιάκομπ Σούνμπεργκ με τον Μεϊντάνα, ενώ παρατηρητής διαιτησίας ορίστηκε το μέλος της ΚΕΔ, Σταύρος Μάνταλος.

Οι αποστολές των δύο ομάδων

Συνολικά 24 ποδοσφαιριστές συμπεριέλαβε ο Μίτσελ στην αποστολή του Ολυμπιακού για το μεγάλο σημερινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Γκάρι Ροντρίγκες και Μπα δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και έμειναν εκτός, σε αντίθεση με τους Χάμες Ροντρίγκες, Μασούρα και Φορτούνη, οι οποίοι είχαν ταλαιπωρηθεί από ίωση, αλλά και τον Μπιέλ, ο οποίος ξεπέρασε έναν μικροτραυματισμό. Ο Ισπανός τεχνικός δεν υπολογίζει τον τραυματία Βαλμπουενά, που θα επιστρέψει στις αρχές Ιανουαρίου, και άφησε εκτός αποστολής τον Μαρσέλο και τον Ουι-Τζο Χουάνγκ, ενώ αντίθετα θα έχει μαζί του τον Βρσάλικο και τον Μπόουλερ.

Πέρα απ’ τους μόνιμα "λαβωμένους" Αϊτόρ, Τρουιγιέ και Φρόκου που υποβλήθηκαν προ ημερών σε επεμβάσεις στους χιαστούς, αλλά και τον ανέτοιμο Πούγγουρα (έκανε ξανά ατομικό λόγω των ενοχλήσεων στη μέση), ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει πλέον απόλυτα έτοιμους όλους τους υπόλοιπους παίκτες του (ξεπέρασε τον μικροτραυματισμό στην πλάτη και ο Βέρμπιτς) και ετοιμάζει την καλύτερη δυνατή σύνθεση του Παναθηναϊκού, για το μεγάλο ματς της 11ης αγωνιστικής της Super League.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής στα παιχνίδια της Κυριακής:

16:00 Παναιτωλικός-Λεβαδειακός

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί : Σαμοΐλης, Πάτρας

4ος : Μαλούτας

VAR : Τζήλος, Λ. Δημητριάδης.

19:30 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Διαιτητής: Κέλετ

Βοηθοί : Χούμελγκααρντ, Σκίτε

4ος : Παπαπέτρου

VAR : Σούνμπεργκ, Μεϊντάνας.

20:30 Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί : Νικολαΐδης, Παπαδάκης

4ος : Αγγελάκης

VAR : Τσαγκαράκης, Νικολακάκη.