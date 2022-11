Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Παρτιζάν: Οι πράσινοι... πλήρωσαν την κακή εκκίνηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομπράντοβιτς και Παπαπέτρου «πλήγωσαν» τον Παναθηναϊκό στην επιστροφή τους στο ΟΑΚΑ.

Η κάκιστη εκκίνηση του Παναθηναϊκού και ο... ασυγκράτητος επιθετικά Κέβιν Πάντερ (29 πόντοι, με 6/8 τρίποντα), οδήγησαν τους «πράσινους» στην τέταρτη διαδοχική ήττα και πέμπτη σε 6 αγωνιστικές της Euroleague. Το «τριφύλλι» είδε την Παρτιζάν να περνάει νικηφόρα με 91-89 από το ΟΑΚΑ, ισορροπώντας σε 3-3 το ρεκόρ της.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που δέχθηκε 54 πόντους, ο Παναθηναϊκός βρήκε απαντήσεις στην τρίτη περίοδο, τη μοναδική που έπαιξε άμυνα, πάλεψε στην τέταρτη, αλλά με τον Πάντερ να βρίσκει και πάλι τα ελεύθερα σουτ και την διαιτησία να παίρνει λάθος αποφάσεις, ειδικά αυτή στο 37΄, όταν δέχθηκε τεχνική ποινή ο πάγκος του Παναθηναϊκού, μετά από διαμαρτυρίες σε φάουλ που δεν δόθηκε στον Μπέικον, έβαλαν σε τροχιά... διπλού την Παρτιζάν (78-88).

Ο Νέιτ Γουόλτερς πάλεψε με 17 πόντους, όσους σημείωσε στο ντεμπούτο του ο Ντουέιν Μπέικον, ενώ 14 πρόσθεσε ο Ντέρικ Γουίλιαμς, 12 ο Ματέους Πονίτκα και 10 ο Γιώργος Παπαγιάννης, σε μία βραδιά που οι «πράσινοι» τα... έσπασαν από τα 6.75 (8/25 τρίποντα). Από τους Σέρβους, άξιοι συμπαραστάτες του Πάντερ αποδείχθηκαν οι Ματίας Λεσόρ (15 πόντοι και 11 ριμπάουντ) και Ζακ ΛεΝτέι (13 πόντοι και 10 ριμπάουντ).

Ο τεχνικός της σερβικής ομάδας, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, αποθεώθηκε στην επιστροφή του στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, ο οποίος βραβεύτηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την προσφορά του στην ομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 16-31, 41-54, 64-68, 89-91

Η εικόνα... αποσύνθεσης σε άμυνα και επίθεση που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός στην εκκίνηση του αγώνα, έβαλε με το... καλησπέρα τους «πράσινους» σε ρόλο «κυνηγού» στο σκορ. Ο φωτεινός πίνακας έγραψε στο 4΄ το 2-13, ενώ τα απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας της ελληνικής ομάδας (4/12 δίποντα, 2/6 τρίποντα), η στασιμότητα στη δημιουργία (2 έναντι 7 ασίστ) και η αδυναμία «αναχαίτισης» του Πάντερ (14π. στο α' δεκ.) δεν της επέτρεψαν να πλησιάσει στο σκορ μέχρι το 10΄ (16-31), το οποίο βρήκε τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να ευστοχεί στην εκπνοή από την... αντίπερα όχθη (από το ύψος βολών της Παρτιζάν).

Οι Γκριγκόνις και Γουόλτερς βρήκαν τα μακρινά σουτ στα πρώτα λεπτά της δεύτερη περιόδου (2 κολλητά τρίποντα) και ο Παναθηναϊκός έριξε τη διαφορά στο 15΄ σε μονοψήφιο αριθμό (28-37). Ωστόσο ο Μάνταρ είχε την απάντηση από τα 6.75 και στα δύο «πράσινα» ξεσπάσματα (διαμόρφωσε το 28-40 στο 16΄ και το 35-48 στο 18΄), ενώ με τον Πάντερ να παραμένει «ζεστός» στα μακρινά σουτ, η Παρτιζάν πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια σε απόσταση ασφαλείας (41-54 στο 20΄).

Μεταμορφωμένος επέστρεψε ο Παναθηναϊκός στην τρίτη περίοδο. Με ενεργοποιημένη την άμυνα, που περιόρισε την αιχμή του δόρατος της σερβικής επίθεσης, Κέβιν Πάντερ, καλή κυκλοφορία της μπάλας και τους Μπέικον, Γουόλτερς ζεστούς από τα 6,75, οι «πράσινοι» απάντησαν με το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 16-4, μειώνοντας σε απόσταση αναπνοής στο 25΄ (57-58). Το τρίποντο του Άντζουσιτς έδωσε ανάσα στην Παρτιζάν, αλλά ο Παναθηναϊκός συνέχισε την πίεση μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο στο -4 (64-68).

Το... γκολ-φάουλ του Γουόλτερς στο 32΄ (68-70), κράτησε τον Παναθηναϊκό σε τροχιά... ανατροπής, παρά το λάθος του Μπέικον που ακολούθησε. Οι «πράσινοι» συνέχισαν να απειλούν (70-72), αλλά με τον Πάντερ να βρίσκει πάλι τα ελεύθερα σουτ, η Παρτιζάν απάντησε με επιμέρους σκορ 3-11 για το 73-83 στο 35΄. Το «τριφύλλι» προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά η τεχνική ποινή που δόθηκε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, μετά από διαμαρτυρίες σε φάουλ που δεν δόθηκε στον Μπέικον, διαμόρφωσε το 78-88 στο 37΄, με τον Πάντερ να υπογράφει από τα 6.75 το +10 και να χαρίζει πρόωρα στους Σέρβος το «διπλό». Ένα «διπλό» το οποίο επετεύχθη, μετά τα διαδοχικά «πράσινα» λάθη στην επίθεση...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ - Ρότσα - Ράτσις.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 3 (1), Γουόλτερς 17 (2), Λι 4, Παπαγιάννης 10 (1), Γουίλιαμς 14 (2), Μπέικον 17 (1), Πονίτκα 12, Γκριγκόνις 9 (1), Γκουντάιτις 3.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): ΛεΝτέι 13, Κοπρίβιτσα, Πάντερ 29 (6), Παπαπέτρου 2, Έξουμ 12, Λεσόρ 15, Άντζουσιτς 10 (1), Μαντάρ 10 (2).

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος - Ντίμης Κορφιάτης: Οι ποινές για τη δολοφονία της συζύγου του (βίντεο)

Καταγγελία: Παιδοψυχολόγος δίνει πλαστές βεβαιώσεις για πατρική κακοποίηση

Θεσσαλονίκη: Πρωτοφανές περιστατικό βίας σε σχολείο - Τι λέει η Διεύθυνση