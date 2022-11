Παράξενα

Αγριογούρουνα “έκλεισαν” δρόμο στην Κορινθία (βίντεο)

«Στέκι» έχουν κάνει την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων τα αγριογούρουνα.

Οι Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας προστέθηκαν στις περιοχές που έχουν ως…μόνιμους επισκέπτες τους τα αγριογούρουνα.

Η αγέλη με τα αγριογούρουνα εμφανίστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιοχή, για δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο μήνα.

Έδειξε τις άγριες διαθέσεις της σε σκύλο που προς στιγμήν φάνηκε να τους…χαλάει τα σχέδια και που τελικά έγινε ο διώκτης τους και έφυγαν.

Ωστόσο, η παρουσία αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές , αποτελεί κινδύνους και το πρόβλημα επεκτείνεται σε ολοένα και περισσότερες περιοχές.

Πηγή: ATNEWS.gr

