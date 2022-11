Κοινωνία

Μάνδρα - Δολοφονία 17χρονου: Ομολόγησε ο 14χρονος ότι σκότωσε τον αδερφό του

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 17χρονου στην Μάνδρα.

Ο 14χρονος αδελφός του 17χρονου που εντοπίστηκε νεκρός, με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, το απόγευμα της Πέμπτης στην Μάνδρα Αττικής, ομολόγησε, σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ότι αυτός είναι ο δράστης. Ο ανήλικος υποστήριξε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον αδελφό του και ότι πρόκειται περί ατυχήματος.

Από την προανάκριση που διενεργούσε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, είχαν προκύψει από την αρχή σοβαρές ενδείξεις ότι ο 14χρονος ήταν ο δράστης.

Ο 14χρονος πρόκειται να οδηγηθεί το Σάββατο στον εισαγγελέα.

Ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός χθες το απόγευμα , από διερχόμενο πολίτη στη θέση Λούτσα.

Το θύμα είχε πάει μαζί με τον 14χρονο αδελφό του για να μαζέψουν τα πρόβατα που έχει η οικογένειά τους.

Στη συνέχεια, ο 14χρονος εξαφανίστηκε, ενώ αργότερα τον βρήκαν αστυνομικοί και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, όπου έδινε κατάθεση έως αργά το βράδυ, ενώ μαζί του ήταν και ο πατέρας του.

Πρόκειται για οικογένεια με εννιά παιδιά, που κατοικεί στο βουνό της Μάνδρας, κοντά στην περιοχή που έχει το μαντρί με τα ζώα.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοίνωση εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου στην Μάνδρα. Όπως σημειώνεται, ο Οργανισμός δέχθηκε δύο ανώνυμες κλήσεις για την οικογένεια του παιδιού. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σωματική κακοποίηση των παιδιών από τον πατέρα και παραμέληση και από τους δύο γονείς.

