Πολεμική Αεροπορία: πτήση με F-4 για τον ΑΝΤ1 και τον Χρήστο Μαζανίτη (βίντεο)

Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει τον προστάτη της και ετοιμάζεται να υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους στις βάσεις της. Ο Χρήστος Μαζανίτης πέταξε με F-4, το μαχητικό - “θρύλο των αιθέρων”.

Τα θρυλικά μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας, τα Phantom F-4, μετρούν 48 χρόνια ζωής, όμως έχουν υποστεί αναβαθμίσεις και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να θωρακίζουν τους αιθέρες του Αιγαίου.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 και ο Χρήστος Μαζανίτης βρέθηκαν στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Τανάγρα, για να πετάξουν με το εμβληματικό μαχητικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αμέσως μετά την ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες και τις βασικές λειτουργίες του αεροσκάφους, ο δημοσιογράφος ακολούθησε την διαδικασία που ακολουθούν οι πιλότοι μας.

Όταν ολοκληρώθηκε ο σχολαστικός έλεγχος από τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος για τη στολή, «άνοιξε ο δρόμος» για την πίστα.

Εκεί, ακόμη και την τελευταία στιγμή, υπάρχουν έλεγχοι και προετοιμασίες, μέχρι που έρχεται η στιγμή, μετά από ελέγχους και απαραίτητες διαδικασίες, για την απογείωση…

Όπως περιγράφει ο Χρήστος Μαζανίτης, «από την νότια Εύβοια χαράσσουμε πορεία για την Σκύρο. Πετάμε στα 500 πόδια πάνω από τη θάλασσα όταν αρχίζει να εμφανίζεται η νέφωση λόγω της υγρασίας στα πλαϊνά του μαχητικού. Επόμενη διέλευση είναι πάνω από τον Άγιο Ευστράτιο και το μνημείο του πεσόντα πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας, Νίκου Σιαλμά. Από ψηλά βλέπουμε την ασπίδα και το δόρυ με κατεύθυνση προς ανατολάς. Διασχίσαμε το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, μέχρι να πάρουμε στροφή για την ηπειρωτική χώρα, ξεκινώντας τις διαδικασίες προσέγγισης της βάσης της Τανάγρας. Εκεί όπου ο πιλότος προχώρησε σε ένα low approach, δηλαδή χαμηλή διέλευση κι απογείωση του μαχητικού, πριν φέρει έναν επιπλέον γύρο για να προσγειωθούμε».

Το Phantom είναι διθέσιο δικινητήριο και όταν αποκτήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία έφερε ανατροπή στο Αιγαίο, εισάγοντας καινοτόμες τεχνολογίες, όπως ακριβώς πρόκειται να συμβεί με το F-35.

