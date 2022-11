Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: ιδανικός αυτόχειρας με την Βαλένθια

Ακόμη μια ήττα υπέστησαν οι "ερυθρόλευκοι", την δεύτερη συνεχόμενη στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός... κατέρρευσε στην τέταρτη περίοδο του αγώνα με τη Βαλένθια και παρότι μία άμυνα του Σάσα Βεζένκοφ στα 25΄΄ φάνηκε να ανεβάζει την ψυχολογία των «ερυθρόλευκων», οι λανθασμένες επιλογές σε φάουλ και οι χαμένες βολές, οδήγησαν τους Πειραιώτες στη δεύτερη διαδοχική εντός έδρας ήττα τους.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε 82-83 από τους Ισπανούς, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, βλέποντας το ρεκόρ της να υποχωρεί σε 4-2. Στον αντίποδα, οι «νυχτερίδες» ισορρόπησαν το ρεκόρ τους σε 3-3, πανηγυρίζοντας το δεύτερο εφετινό «διπλό» τους.

Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο τζάμπολ, «οικοδόμησε» διψήφιες διαφορές ασφαλείας, αλλά στον... επίλογο του αγώνα δέχθηκε ένα καταστροφικό επιμέρους σκορ 11-25 και με τη λανθασμένη επιλογή να γίνει φάουλ στα 3.9΄΄ για τη λήξη, ενώ βρισκόταν στο +2, έστειλε τον Κρις Τζόουνς στη γραμμή των βολών. Με 3/3 ο Αμερικανός (το φάουλ έγινε στο τρίποντο) χάρισε για πρώτη φορά το προβάδισμα στη Βαλένθια με 82-83 και αυτό ήταν και το τελικό σκορ, καθώς ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος στο κρισιμότερο σημείο μέτρησε 2/4 βολές, αστόχησε στο νικητήριο σουτ.

Οι Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς και Κρις Τζόουνς σημείωσαν από 17 πόντους και πίστεψαν στην ανατροπή, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους και 7 ασίστ (career high) δεν μπόρεσε να κάνει την διαφορά για τον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 47-34, 71-58, 82-83

Με τον Φαλ κυρίαρχο στις δύο ρακέτες και τους Βεζένκοφ, Γουόκαπ «ζεστούς» από τα 6.75, ο Ολυμπιακός πήρε γρήγορα την κατάσταση στα χέρια του, γράφοντας το 10-3 στο 4΄. Ωστόσο, η ολιγωρία του στην άμυνα, έδωσε στη Βαλένθια τα μακρινά σουτ (5/7 τρίποντα στο α' δεκ.), με τους Ισπανούς να μαζεύουν τη διαφορά (18-14 στο 6΄), αλλά αδυνατώντας να περιορίσουν την «ερυθρόλευκη» παραγωγικότητα να ακολουθούν στο σκορ μέχρι το τέλος της περιόδου (28-22).

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός ενεργοποίησε την άμυνα του, περιόρισε στους 12 πόντους τους φιλοξενούμενους και κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (20 έναντι 5) ήλεγξε τη μοίρα του. Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν στο +10 (36-26) στο 14΄, μετά από τρίποντο του Κάναν, ενώ με τον Πίτερς να τον... μιμείται και τους Σλούκα, Βεζένκοφ να βρίσκουν ρυθμό στην επίθεση, οι Πειραιώτες πήραν τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +13 (47-34).

Με τον Ντούμπλιεβιτς να... αιφνιδιάζει τους «ερυθρόλευκους» στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου με 8 σερί προσωπικούς πόντους (2 τρίποντα), η Βαλένθια μείωσε στους έξι (53-47 στο 24΄). Ωστόσο, ο Ολυμπιακός εξαργύρωσε τον έλεγχο των ριμπάουντ και το ρεσιτάλ δημιουργίας του, με τους Γουόκαπ, Παπανικολάου και Βεζένκοφ να... παίρνουν μπροστά στην επίθεση και να επαναφέρουν την ηρεμία στο «στρατόπεδο» των Πειραιωτών (71-58 στο 30΄).

Ο Ολυμπιακός μπήκε... υπνωτισμένος στην τέταρτη περίοδο, βλέποντας τη Βαλένθια να τρέχει ένα επιμέρους σκορ 9-21 και να μειώνει στο 38΄ στο 80-79. Η άμυνα του Βαζένκοφ και το κλέψιμο στον Τζόουνς στα 25΄΄ για τη λήξη φάνηκε να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ των Πειραιωτών, αλλά με τον Σλούκα να μετρά 2/4 βολές σε φάουλ που του έγιναν οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να γράψουν το «επίφοβο» 82-80. Η λάθος επιλογή του Μπαρτζώκα να πάει απευθείας ο Ολυμπιακός σε φάουλ στοίχισε στους Πειραιώτες, με τον Βεζένκοφ να κάνει φάουλ στον Τζόουνς στο τρίποντο, με τον Αμερικανό να μη λαθεύει και με 3/3 να γράφει την ανατροπή για τους Ισπανούς (82-83). Ο Έλληνας τεχνικός κάλεσε timeout, η μπάλα πήγε στο μισό γήπεδο και κατέληξε στον Σλούκα, με τον Έλληνα γκαρντ να παίρνει το τελευταίο σουτ, αλλά να αστοχεί...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ντιφαλά, Βικλίτσκι, Σούκις

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 12 (2), Κάναν 3 (1), Λαρεντζάκης 1, Φαλ 10, Σλούκας 11 (1), Βεζένκοβ 20 (2), Παπανικολάου 9 (3), Μπόλομποϊ, Πίτερς 3 (1), Μπλακ 9, ΜακΚίσικ 4.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Άλεξ Μουμπρού): Χάρπερ 9 (1), Κλαβέρ 7 (1), Πουέρτο 3 (1), Πρέπελιτς 5 (1), Γουέμπ 9 (1), Λόπεθ - Αροστέγκι 4, Τζόουνς 17 (3), Ράντεμπο 2, Ντούμπλιεβιτς 17 (3), Αλεξάντερ 10.

