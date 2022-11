Κοινωνία

Κακοκαιρία “EVA”: μέτωπο καταιγίδων 900 χλμ. έρχεται στην Ελλάδα (χάρτης)

Δείτε live την μετακίνηση του βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλία, με μέτωπο καταιγίδων 900 χλμ, που "έρχονται" στην Ελλάδα.

Το μεσημέρι του Σαββάτου ένα μέτωπο ισχυρών καταιγίδων μήκους 900 χλμ βρίσκεται στα ανοικτά του Ιονίου και προσεγγίζει γρήγορα τα Ιόνια νησιά και τις ακτές της Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, σήμερα έντονες βροχοπτώσεις και τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και ενδεχομένως στα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής θα επηρεαστούν πολλές περιοχές της υπόλοιπης χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Κατά το δεύτερο 12ωρο της Κυριακής τα έντονα φαινόμενα θα επιμείνουν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στη Μακεδονία, στα νησιά του Κεντρικού, Ανατολικού και Νότιου Αιγαίου και στην Κρήτη.

Όσον αφορά στον πενταβάθμιο Δείκτη Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index - RPI) του meteo, το επεισόδιο βροχόπτωσης αναμένεται να είναι Κατηγορίας 3 το Σάββατο και Κατηγορίας 4 την Κυριακή.

Ειδικότερα στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα, ενισχυμένους ριπαίους ανέμους και ενδεχομένως τοπικές χαλαζοπτώσεις, θα εκδηλωθούν τη νύχτα προς Κυριακή. Έντονα κατά περιόδους φαινόμενα αναμένεται να εκδηλώνονται μέχρι το βράδυ της Κυριακής.

Δείτε σε πραγματικό χρόνο την μετακίνηση της κακοκαιρίας "EVA":

Κακοκαιρία “EVA”: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα

Με κλειστού τύπου πλοία εκτελούνται τα δρομολόγια στην ακτοπλοϊκή γραμμή Κέρκυρας-Ηγουμενίτσας, λόγω των ισχυρών νοτιάδων που πνέουν στην περιοχή. Κλειστή από το πρωί είναι η πορθμειακή γραμμή Ηγουμενίτσας-Λευκίμμης, καθώς έχει εκδοθεί απαγορευτικό για τα ανοικτού τύπου πλοία. Από τις λιμενικές Αρχές συνιστάται στους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία.

Εν τω μεταξύ, το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 03-11-22 και αναφέρεται στην κακοκαιρία "EVA", επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν κατά τόπους στη χώρα μας σήμερα Σάββατο (05-11-22) και αύριο Κυριακή (06-11-22). Η κακοκαιρία θα έχει ως κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τις μεγάλες ραγδαιότητες και τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Σάββατο (05-11-2022) τα ισχυρά και κατά τόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που ήδη επηρεάζουν τα βορειοδυτικά (το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο) από το μεσημέρι και μετά θα επεκταθούν στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Από το βράδυ τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν την ανατολική Πελοπόννησο, την κεντρική Στερεά, τη Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) και κατά τη διάρκεια της νύχτας την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια.

Την Κυριακή (06-11-2022) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται:

μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, μέχρι το απόγευμα στην ηπειρωτική χώρα (πλην της Θράκης), από τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, τη δυτική Κρήτη και τις Σποράδες και από νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Σάμου-Ικαρίας και στα Δωδεκάνησα.

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική και νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη. Η Αττική θα επηρεαστεί κατά διαστήματα από αργά το βράδυ του Σαββάτου (05-11-2022) έως νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (06-11-2022).

Κακοκαιρία “EVA”: Κλειστά τα μαγαζιά την Κυριακή

Κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα αύριο Κυριακή, λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της, «Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά σε ολόκληρη την Επικράτεια αύριο, Κυριακή 6 Νοεμβρίου, λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι «Για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε ολόκληρη την επικράτεια την επόμενη Κυριακή 13 Νοεμβρίου, με προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00».





