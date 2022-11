Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: Το ξεκαρδιστικό... παραλήρημα για το τρίποντο (βίντεο)

Επικός Γιάννης Αντεντοκούμπο σε ένα ξεκαρδιστικό "παραλήρημα" για την αστοχία του στο τρίποντο. "Δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή...".



Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αισθανόταν πόνο στο αριστερό του γόνατο και έμεινε στον πάγκο για να ξεκουραστεί, όμως ο Μπρουκ Λόπεζ που σημείωσε 25 πόντους και ο Μπόμπι Πόρτις με double-double (12 πόντοι, 21 ριμπάουντ), βοήθησαν αποφασιστικά τους Μπακς να νικήσουν με 108-94 τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο Μιλγουόκι και να παραμείνουν αήττητοι για ένατο στη σειρά ματς από την αρχή της σεζόν, επεκτείνοντας το δικό τους ρεκόρ.

«Είναι κάπως συναρπαστικό», είπε ο Λόπεζ σχολιάζοντας πως είναι να παίζεις χωρίς τον δύο φορές πολυτιμότερο παίκτη του πρωταθλήματος. «Ο Γιάννης είχε την ευκαιρία να ξεκουραστεί, να ανακτήσει δυνάμεις και εμείς έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι και να δούμε πώς είναι χωρίς αυτόν στο γήπεδο και να γίνουμε καλύτεροι με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.

Χαρούμενος, παρά την απουσία του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αστειεύτηκε μπροστά στην κάμερα: «Δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή. Δεν μπορεί να είσαι όμορφος, να έχεις όμορφα παιδιά, όμορφη γυναίκα, σπουδαία οικογένεια, σπουδαίους συμπαίκτες, σπουδαίο προπονητικό τιμ, να είσαι αθλητικός... και να βάζεις και τρίποντα. Ο Θεός έπρεπε να με κρατήσει ταπεινό, γι' αυτό ουσιαστικά είπε 'δεν θα μπορείς να βάλεις τρίποντα, δεν θα μπορείς να σουτάρεις'. Θα μπορείς να κυριαρχείς στη ρακέτα, να παίρνεις ριμπάουντ, να καρφώνεις... Έπρεπε να μείνω ταπεινός».

