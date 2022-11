Κοινωνία

Κακοκαιρία “EVA”: χιλιάδες κεραυνοί έπεσαν την Κυριακή

Πού εντοπίστηκε η μεγαλύτερη κεραυνική δραστηριότητα την Κυριακή.

Η κακοκαιρία "EVA" κάνει την επέλασή της στη χώρα και το μεσημέρι της Κυριακής, ιδιαίτερα προβλήματα υπήρχαν στον Πειραιά, μετατρέποντας πολλούς από τους κεντρικούς δρόμους του σε ποτάμια.

Ακόμη, έντονη κεραυνική δραστηριότητα υπήρξε σε διάφορες περιοχές της χώρας, με χιλιάδες κεραυνούς. Η επέλαση της κακοκαιρίας Eva, αναμένεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές της Ελλάδας μέχρι και το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το τελευταίο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το σύστημα ΖΕΥΣ του ΕΑΑ/meteo.gr, μέχρι τις 13:00, το μεσημέρι της Κυριακής (6/11) είχαν καταγραφεί σχεδόν 7.500 κεραυνοί.

Σημαντική κεραυνική δραστηριότητα παρατηρήθηκε σε Κυκλάδες και νησιά Ανατ. Αιγαίου, σε συμφωνία με τα προγνωστικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, για το υπόλοιπο της Κυριακής 06/11 έντονες βροχοπτώσεις και τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα το βράδυ να περιορίζονται στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν απεικονίζονται οι βροχοπτώσεις ή καταιγίδες που εκτιμάται ότι θα εκδηλωθούν κατά τις μεσημεριανές και πρώτες βραδινές ώρες.

