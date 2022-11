Παράξενα

Άρτα: άνδρας έφαγε σε ταβέρνα και επέστρεψε για να τη ληστέψει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας έφυγε χορτάτος και πλήρωσε τον λογαριασμό του, όμως λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε για να ληστέψει τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας.

Ένα τραγελαφικό περιστατικό συνέβη στην Άρτα, το Σάββατο, όταν άνδρας λήστεψε ταβέρνα στην οποία είχε φάει λίγο νωρίτερα!

Σύμφωνα με το ipeirotika.gr, ένας άνδρας αφού έφαγε με άλλα τρία άτομα σε ψησταριά και πλήρωσε το ποσό των 75 ευρώ, επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα για να τη ληστέψει.

Με την απειλή μεταλλικού αντικειμένου, ανάγκασε τον ιδιοκτήτη να του επιστρέψει τα 75 ευρώ, που λίγο νωρίτερα είχε πληρώσει για το γεύμα με την παρέα του.

Στο πλαίσιο των αναζητήσεων στην ευρύτερη περιοχή, οι αστυνομικοί κατάφεραν λίγα λεπτά αργότερα να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο και να τον συλλάβουν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας, ενώ προανάκριση για την υπόθεση ενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Άαρον Κάρτερ βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του

Υποκλοπές – Ντογιάκος: Παρέμβαση μετά από δημοσίευμα για παρακολουθήσεις

Τζιτζικώστας: Αστειότητες των Τούρκων τα περί συνωνυμίας