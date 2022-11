Οικονομία

Επίδομα Θέρμανσης - Πλατφόρμα MyΘέρμανση: Πώς γίνεται η αίτηση, πότε λήγει η προθεσμία

'Ανοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ, για την υποβολή των αιτήσεων. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

'Ανοιξε πριν από λίγο η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ, για την υποβολή των αιτήσεων ώστε οι δικαιούχοι, που υπολογίζονται σε περίπου 1,3 εκατομμύριο νοικοκυριά, να λάβουν το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2022-2023.

Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 - 1.600 ευρώ, ενώ η πρώτη πληρωμή είναι προγραμματισμένη να γίνει έως τις 21 Δεκεμβρίου και θα αφορά εκείνους που και πέρυσι έλαβαν επίδομα, με την προϋπόθεση βέβαια να έχουν κάνει την σχετική αίτηση έως και τις 9 Δεκεμβρίου 2022.

Να σημειωθεί ότι μία από τις διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με πέρυσι, είναι ότι το επίδομα στις περιοχές, όπου η βαθμοημέρα είναι πάνω από το 1 - δηλαδή σε αυτές που έχει και το περισσότερο κρύο - θα είναι προσαυξημένο κατά 25%.

Επίσης το επίδομα θέρμανσης για εκείνους που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη καυσόξυλα και πέλλετ, θα χορηγείται σε όλους εκείνους που κατοικούν σε περιοχές έως και 10.000 κατοίκους, ενώ πέρυσι αυτό δινόταν για κατοίκους περιοχών έως 2.500 κατοίκους.

Για την υποβολή των αιτήσεων, τα νοικοκυριά θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

2. Ποσό επιδόματος: Το επίδομα κυμαίνεται 100 ευρώ έως 800 ευρώ με προσαύξηση στα 1.000 ευρώ ειδικά για κατοίκους περιοχών με πολύ κρύο ενώ για νέους δικαιούχους και όσους εγκαταλείψουν το φυσικό αέριο το επίδομα διπλασιάζεται έως και τα 1.600 ευρώ. Περιοχές με πολύ κρύο θεωρούνται οικισμοί των οποίων ο συντελεστής επιδότησης, είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1). Στις περιοχές αυτές ανήκουν πολλές περιοχές όπως Φλώρινα, Κοζάνη, Καρπενήσι κ.α. Το επίδομα για κάθε δικαιούχο θα υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού ποσού των 350 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης, 0,12 έως 1,62 που έχει καθοριστεί για τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του.

3. Επιδοτούμενα καύσιμα: Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω δικαιούμενου επιδόματος, από την 1η Οκτωβρίου 2022 έως και την 31η Μαρτίου 2023 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 14η Οκτωβρίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε η διάθεσή του. Για τα καυσόξυλα, το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2022 έως και την 31η Μαρτίου 2023.

4. Πληρωμές: Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει σε τρεις δόσεις ως εξής:

• Έως την 21η Δεκεμβρίου 2022 για την προκαταβολή παλαιών δικαιούχων και το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2022, εφόσον αυτές αντιστοιχούν σε επίδομα που υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 9η Δεκεμβρίου 2022. Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος έλαβε κατά τη χειμερινή περίοδο 2021/2022 προκαταβολή που υπολειπόταν του ήμισυ (1/2) της αξίας των επιλέξιμων αγορών των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας, δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1243/2021 (Β' 5298) κοινής υπουργικής απόφασης, τότε δεν είναι δικαιούχος προκαταβολής .Το ποσό που θα προκαταβάλλεται σύμφωνα με την παρούσα θα αφαιρείται από τις καταβολές του επιδόματος που γίνονται την ίδια ημερομηνία και τις αμέσως επόμενες.

• Έως την 28η Φεβρουαρίου 2023 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2023.

• Έως την 28η Απριλίου 2023 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2023.

Η επιδότηση στο φυσικό αέριο

Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2023 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2022 έως 31.03.2023 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2023 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2023.

Για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης θα καταχωρούνται έως την 15η Ιουλίου 2023 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2022 έως 31.03.2023 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 30ή Ιουνίου 2023 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 10η Αυγούστου 2023.

5. Κριτήρια: Για τη χορήγηση του επιδόματος καθορίζονται τα εξής κριτήρια:

• Εισοδηματικά: Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, πραγματικό και τεκμαρτό, έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 27.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

• Ακίνητη Περιουσία: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, και τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

6. Νέοι δικαιούχοι: Λαμβάνουν διπλάσιο επίδομα θέρμανσης έως 1.600 ευρώ δικαιούχοι που πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

• δεν εισέπραξαν οι ίδιοι επίδομα κατά τη χειμερινή περίοδο 2021-2022,

• δεν εισέπραξε ο/η σύζυγος ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης επίδομα κατά τη χειμερινή περίοδο 2021/2022, εφόσον ήταν ήδη σύζυγοι ή μέρη του συμφώνου συμβίωσης πριν την 15η Νοεμβρίου 2021 (κατά τον έλεγχο κριτηρίων της καταβολής του επιδόματος της χειμερινής περιόδου 2021/2022),

• για τη χειμερινή περίοδο 2022/2023 δεν λαμβάνουν επίδομα για κατανάλωση φυσικού αερίου, αλλά η αίτηση που υποβάλλεται αφορά άλλο καύσιμο ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης,

• το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους ανέρχεται 14.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 23.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

7. Αίτηση: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο myAADE, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

• ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

• το ονοματεπώνυμό του,

• ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,

• η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,

• ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,

• η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος,αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

- τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,

• το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας,

• τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

8. Πολυκατοικίες. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρίζεται, επιπρόσθετα στην αίτηση και ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας, καθώς και το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:

• τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

• τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει,

• τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,

• τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

• το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά την 9η Δεκεμβρίου 2022.

9. Χωρίς κωδικούς ΤAXISnet. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

10. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, δεν αποτελεί εισόδημα και δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

