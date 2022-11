Κοινωνία

“Δράκος” Πειραιά – Μητέρα θύματος: Της “κατέβασε” όλο το μάτι

Συγκλονίζουν οι δηλώσεις της μητέρας της 20χρονης, που έπεσε θύμα επίθεση και παρ’ολίγον βιασμού. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τη στιγμή στον ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε η μητέρα της 20χρονης, που έπεσε θύμα επίθεσης από τον λεγόμενο «δράκο» του Πειραιά.

«Είμαι στο νοσοκομείο τώρα, όχι δεν είναι καλά η κόρη μου. Θα την πάω ξανά. Της έχει κατεβάσει όλο το μάτι. Της το έχουν κλείσει. Την χτύπησε πάρα πολύ.

Της έκανε κεφαλοκλειδωμα και τις έδωσε δυο μπουνιές στο ίδιο μάτι. Έπιασε τα μαλλιά της με τον αυχένα και την έβαλε στο δρόμο κάτω και την χτύπησε δυο, τρεις φορές», είπε η γυναίκα με τρεμάμενη φωνή.

Αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης στη νεαρή, περιέγραψε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» όσα είδε.

«Έγινε λίγο πιο πάνω στο στενό και απλά η κοπέλα φώναζε βοήθεια, βοήθεια. Καθόμουν εδώ στο σπίτι και έβλεπα τηλεόραση βγαίνω έξω. Τι έγινε; Τι έγινε; Από μακριά είδα ότι ήταν χτυπημένη. Κατέβηκα βοήθησα το κορίτσι, το έβαλα στο κλιμακοστάσιο. Χαρτιά, λίγο πάγο της έβαλα γιατί ήταν πρησμένο το πρόσωπο της, το μάτι ήταν κομμένο όλο από πάνω. Είχε ένα σκίσιμο μεγάλο, τρέχανε αίματα, πολλά αίματα. Πολλά… Μέχρι που ήρθε η αστυνομία, το ΕΚΑΒ. Τους πήγα ακριβώς εκεί που ήταν, εκείνη έλεγε ότι με έχει κλέψει. Πήγα εγώ ακριβώς εκεί που έγινε το συμβάν, βρήκα το κινητό της, τα κλειδιά της. Αναπτήρες, τσιγάρα κλπ. Πήραμε τηλέφωνο από το δικό μου τηλέφωνο γιατί έτρεμε, δεν μπορούσε να πάρει τηλέφωνο. Πήραμε από το δικό μου τη μητέρα της και της είπαμε ότι συνέβη κάτι και να μην ανησυχεί. Έρχεται και η αστυνομία.

Έχει κάνει φυλακή, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Είχε ακούσει διάφορα, στο σκοτάδι όπως ανέβηκε που την πήρε από πίσω, δεν τον γνώρισε, προφανώς δεν τον γνώρισε και μόλις ήρθε πιο απόμερα που δεν έχει καλό φωτισμό η Αγίου Δημητρίου της επιτέθηκε».

Ο νεαρός συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση και κατά την σύλληψη του είχε αμυχές στο πρόσωπο που του είχε κάνει η 20χρονη κοπέλα, ενώ το φερμουάρ του παντελονιού του ήταν ανοιχτό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο 28χρονος για ήταν ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Τμήμα των Καμινίων, γιατί πριν από λίγους μήνες τον είχαν ξαναπιάσει για σεξουαλική παρενόχληση. Οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν, ότι τότε είχε πει ότι το έκανε, επειδή έμαθε ότι τον απατούσε η σύντροφός του.

Ο δράστης φέρεται να έχει επιτεθεί και σε έξι ακόμη γυναίκες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

